"Y su palabra es la ley", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Hacen del rumor, la intriga, la vileza, la calumnia y la ruindad. Su política.

Florestán

Ante la fila de narcotraficantes mexicanos que han anunciado acuerdos con fiscales de Estados Unidos, más los que se agreguen, para cambiar información por privilegios, aquí hay otra fila de funcionarios, exfuncionarios y empresarios, al borde de un ataque de nervios.

Y es que nunca se había registrado tal número de delincuentes listos para cantar en un desusado coro de nombres de la a, a la z.

1. Ovidio Guzmán López, de los hijos del "Chapo" Guzmán, al que López Obrador ordenó liberar tras el Culiacanazo del 17 de octubre de 2019 y recapturado el 5 de enero de 2023, un operativo en el que mataron a diez militares.

2. Joaquín Guzmán López, su hermano, que secuestró y entregó al FBI a Ismael "Mayo" Zambada, el 25 de julio de 2024.

3. El mismo Zambada, siempre intocado.

4. Su hijo, Vicente Zambada Niebla, el "Vicentillo".

5. Dámaso López Núñez, el "Licenciado", figura clave del Cártel de Sinaloa.

6. Dámaso López Serrano, el "Mini lic", quien se entregó al Gobierno de Estados Unidos el 27 de julio de 2017. Ayer se informó que había negociado con una Corte Federal de Virginia para evitar la pena de muerte.

7. Mario Cárdenas Guillén.

8. Osiel Cárdenas Guillén Jr.

9. Francisco Javier Arellano Félix, del Cártel Tijuana.

Estos son algunos de los que ya cerraron acuerdos con fiscales allá y de estos destacar el caso de Ovidio Guzmán quien como parte de su arreglo logró el ingreso a Estados Unidos de 17 de sus familiares sin problema, entre ellos su mamá, Griselda, segunda esposa del "Chapo" Guzmán.

A lo que voy es que, una vez testigos protegidos, adquieren una especie de fe pública en la que su palabra es prueba y no es necesario documentarla, sea verdad o no.

Y eso es lo que se viene con esta serie de acuerdos a los que habrá que agregar varios de los 29 delincuentes que el Gobierno de México entregó al de Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, el más buscado por el asesinato de un agente federal de la DEA, Enrique Camarena, el 8 de febrero de 1985, en Jalisco.

Por eso los hay que están al borde de un ataque de nervios de la política y de la empresa.

Ya los oiremos.

RETALES

1.- CANTADA. No hubo sorpresa alguna cuando los dirigentes de la Coordinadora salieron ayer de Gobernación para anunciar que no había arreglo alguno con el gobierno y que exigían hablar con la Presidenta que ya les dijo que no;

2.- DESASTRE. Pemex sigue en caída. En abril, su producción petrolera fue de un millón 370 mil barriles, cuando la meta oficial es de un millón 800 mil. Acumula 29 meses seguidos a la baja y registra el peor nivel de exportación desde que hay registro; y

3.- CARTUJO. Ayer la presidenta Sheinbaum dijo que no ha hablado con él, pero que por sus hijos sabe que está bien. Eso cuando le preguntaron si votaría allá el domingo. ¿Por qué no le preguntan a sus hijos?

Nos vemos mañana, pero en privado.