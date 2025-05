"Indignante silencio sobre Los 43", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Es escalofriante que sobre la resolución judicial que desbarata la mentira de la “verdad alterna” y al propio tiempo valida la “verdad histórica”, impere un silencio sepulcral, sobre todo por lo escandalosa que fue, en junio de 2018, la demencial sentencia de otro Tribunal en Tamaulipas, que celebraron ruidosamente los representantes de los padres de Los 43 y el lopezobradorismo.

Salvo contadas y honrosas excepciones, nadie quiere hablar de la nueva resolución del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en Ciudad de México, acaso porque desmiente a los presidentes López Obrador y Sheinbaum, que desdeñan la corroboración de la tesis del basurero de Cocula como destino final de Los 43 de Ayotzinapa.

Dictada el reciente 27 de febrero, la sentencia anularía los desgarramientos de vestiduras contra el actual fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra, por hablar antier de “cadáveres” (pese a que el ex subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, decía de plano que ya todos estaban “muertos”).

Lo peor de subestimar el tema es que se sigue jugando con el dolor y las esperanzas de los deudos alentando la ilusión de hallarlos con vida.

El Tribunal de CdMx sentenció que no hay elementos para afirmar que es falsa la narrativa del exprocurador Murillo Karam y que esté acreditada alguna otra: “…hasta la fecha no se advierte que sea falsa si, como acontece, no está acreditado que exista otra que corresponda con la realidad”, fallaron los magistrados Carlos López Cruz, Elisa Macrina Álvarez Castro y Omar Jaimes Benítez.

“Además, para poder sostener que lo que el MP denomina 'verdad histórica' constituye una versión ajena a los hechos ocurridos, hace necesario acreditar que se cuenta con una versión que sí es genuina con lo que ocurrió en el mundo fáctico …", dicen los juzgadores.

Los dichos y pseudoargumentos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Equipo Argentino de Antropología Forense que hizo suyos el obradorato fueron también analizados en la resolución, que dejó claramente establecido que sus peritajes no echan abajo la versión de la extinta PGR.

“… De ser el caso que reúnan los requisitos técnicos de una pericial, únicamente constituyen meras opiniones de conocedores en la materia”, pero “no implica la existencia de una verdad plenamente acreditada que desvirtúe la versión conocida (desde 2015…). No es factible establecer que la 'verdad histórica' que sostiene el MP la maquinó la quejosa (Blanca Alicia Bernal, exfiscal de Derechos Humanos con Murillo) junto con diversos servidores públicos y que no corresponda con la realidad, pues para sostener que es falsa, es necesario que no se ajuste con la realidad, lo que significa que las víctimas fueron localizadas en un diverso sitio, el cual era del conocimiento de la peticionaria de amparo, lo cual no acontece (…), pues no se advierte que (los normalistas) hayan sido localizados en un lugar diverso…”.

Carlos Marín

cmarin@milenio.com