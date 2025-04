"Claudia, primeros seis meses", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El secreto es resolver más problemas de los que se crean.

Florestán

Claudia Sheinbaum cumple hoy los primeros seis meses de su presidencia en condiciones muy diferentes a las que ella y, muchos, hubieran supuesto.

En lo fundamental, con el inicio de una nueva era global a partir de la presidencia de Donald Trump, la sombra de López Obrador, su giro en el combate frontal y no visto antes a la delincuencia y a la inseguridad y con un reconocimiento que aquél nunca alcanzó y con la inteligencia de nunca pregonarlo como lo hacía el antecesor celebrando mensualmente ser el segundo presidente más popular del mundo como si eso fuese prenda de eficacia.

Sheinbaum ha batallado en estos primeros 180 días en la construcción de un gobierno que no se base en la falsa popularidad ni en los engaños como el mentiroso discurso de AMLO sobre el fin de la corrupción; del mejor sistema de salud del mundo, cuando en la pandemia sumó 800 mil defunciones por su criminal política sanitaria; reducir los asesinatos a la mitad con sólo llegar a la Presidencia y superó los 200 mil y 52 mil 500 desparecidos, más la extensión territorial y diversificación del crimen organizado nunca vistos.

Falso el no mentir, no robar, no traicionar; falso el fin del huachicol, cuando en dos días el gabinete de seguridad, que encabeza Omar García Harfuch, ha confiscado 18 millones de litros de combustible; falso el primero los pobres, cuando aumentó la pobreza extrema; falsa la austeridad republicana, que dejó a las finanzas públicas en el esqueleto; falsa la trasparencia y eliminó al INAI; falso el nunca intervenir en la vida del Poder Judicial, al que atacó con sevicia y lo desapareció; falso el crecimiento económico del 6%, que dejó por debajo del uno; falsa la aclaración del caso Ayotzinapa; falso el sistema de salud universal y gratuito.

Hoy, Sheinbaum va tomando la fuerza que necesita, no para romper, que ella no romperá, pero sí para ir marcando su personal estilo de gobernar, que con eso tenemos y apenas van seis meses.

RETALES

1.- GOLPAZO. López Obrador aseguró haber resuelto el problema del huachicol, lo que tampoco hizo. El golpe de la Marina el viernes en Ensenada con ocho millones de litros, sin precedentes, así lo confirma;

2.- MADRAZO. Y el de ayer en Altamira, en Tamaulipas, por diez millones de litros de diésel, tampoco. El punto aquí es resolver si es huachicol o contrabando de diésel de Texas a México y quién está protegiendo ese negocio que lleva al menos cuatro años; y

3.- FRENO. Morena, en la Cámara de Diputados, mantiene congelada la iniciativa de la presidenta Sheinbaum para dar más facultades a la secretaría de Omar García Harfuch para el combate a la inseguridad. ¿Están ya, anteponiendo la seguridad a la sucesión presidencial? Ni siquiera la han pasado a comisiones para dictaminarla. ¿Por?

Nos vemos mañana, pero en privado.