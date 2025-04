"Campañas chafas e intromisión oficial", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

La aparición en redes de un pobre diablo que aspira a ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia refleja la baja catadura de la demencial elección de juzgadores que se consumará en junio.

Se llama Arístides Rodrigo y se le ve con dos patiños en un corredor de la Facultad de Derecho cuando se le acerca una muchacha para entregarle un plato rebosante de lo que parece lechuga y jitomate.

-Mire profe, este chicharrón -le dice. “¿Por qué?”, pregunta él y uno de los lambiscones chacotea: “¿Porque está sabroso?”.

-¡Ay, no! -replica la comparsa-, ¡porque está preparado!

El aludido camina hacia la cámara: “Estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuento con doctorado, dos maestrías, especialidad en Derecho Constitucional y todos los grados obtenidos con mención honorífica en esta, nuestra máxima casa de estudios, la UNAM”.

“¡Ay, mi chicharrón…!”, exclama la muchacha. “¡Ay mi botana!”, remata el palero del aspirante, quien subió a X esta posdata:

“Ninguna de las personas que participó en este video recibió remuneración pero se les invitó un rico #chicharrón. Así que, Tío INE, no nos quieras aplicar la fiscalización”.

Otra postulante agotó sus neuronas:

“Durante años la justicia ha sido inaccesible y lejana. Soy Dora la Transformadora y quiero llevarla cerquita de ti. Como candidata a ministra de la SCJN en la elección judicial 2025, creo en una justicia que escuche y actúe. #mexico #justicia #jueces #poderjudicialdelafederacion #elecciones2025 #ministra #1dejunio #politica #mexicano #mexico tiktok #EleccionJudicial2025 #SCJN #JusticiaCercana ♬ sonido original - Dora Martinez Valero”.

Las campañas arrancaron y, pese a que en sesión del sábado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral advirtió ser la única autoridad que puede promover el voto para los futuros jueces, magistrados y ministros, la presidenta Sheinbaum había dicho ya en Bavispe, Sonora:

“A ver, no sé si saben qué va a ocurrir este año, algo especial en junio. ¿El 1 de junio qué va a pasar?”.

-¡La elección de los jueces, porque eran corruptos! –respondió alguien.

“Miren qué rápido lo dijo, ‘elección de los jueces, porque los otros eran bien corruptos’, así nada más tan sencillo como eso, pero también tan profundo. Eso quiere decir ‘con el pueblo, todo; sin el pueblo nada’. Se ríen nuestros adversarios cuando digo esto, pero es muy profundo, digo que: somos el país más democrático del mundo, porque en ningún país del mundo se elige a los tres Poderes…”.

Y seguirá promoviendo (como el Senado también) lo que tiene prohibido, más que la elección, su fobia al Poder Judicial.

“Por cierto, dicen que el INE, bueno, el INE dijo que no podíamos hacer campaña. No es campaña por alguien, sino informar sobre la elección del 1 de junio. Todavía no hemos sido notificados, porque la ley es cuando te notifica” y anunció que impugnará la decisión en el Tribunal Electoral.

Esa ley sin embargo, debiera saberlo, es la Constitución…

Carlos Marín

cmarin@milenio.com