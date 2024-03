"Violar la ley e invocar el golpe de Estado", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Florestán

Para López Obrador, su proyecto histórico de la cuarta transformación, como continuidad de la primera, la Independencia con Hidalgo, la Reforma con Juárez y la Democracia con Madero, depende del resultado electoral del 2 de junio.

Lo sabe y por eso ha empeñado toda su gestión y quehacer en ganar la Presidencia de la República con Claudia Sheinbaum que, está convencido, es la única que se lo garantiza y para lograrlo, está, como ha estado y estará, dispuesto a todo.

Incluso violar la misma Constitución que protestó guardar y hacer guardar con todas las leyes que de ella emanan, lo que no ha hecho del todo, al punto de pasar de su máxima de "no me vengan a mí con el cuento de que la ley es la ley", a declararse por encima de ella a partir de su "autoridad moral y política".

En ese tránsito donde tiene como prioridad la consolidación, dice, de su transformación, ha pasado por encima de su propia palabra y de sus limitaciones legales, convencido de que sólo así puede lograr la extensión de su sueño.

En este designio está dispuesto, como hemos visto, a atropellar todo lo que no vaya en su línea: poderes de la Unión, ya tiene el control del Congreso, va por el Poder Judicial, la desaparición de los organismos autónomos y arremeter contra opositores, críticos, periodistas, medios, lo que sea, el proyecto es primero.

López Obrador tiene claro, aunque no lo haya dicho públicamente, que sólo con la Presidencia puede avanzar su transformación.

Así asumió el control de una campaña donde además de la Presidencia, quiere el Legislativo para sacar sus 18 iniciativas de reformas constitucionales que Sheinbaum ya hizo suyas y parte de su programa de gobierno.

Por eso López Obrador está metido hasta el tronco en este proceso electoral, sin temor a violar la ley y pasar por encima de ella, de la ley, no vayan a malinterpretar.

RETALES

1.- GOLPE. En eso de violar la ley para ganar las elecciones, López Obrador ha metido a la conversación el tema del golpe de Estado, aunque sea técnico. Dice que el Tribunal Electoral le lleva cuenta de todas sus violaciones para hacerlas valer en la declaración de presidenta electa. Este es el anuncio de que seguirá violentándola. De lo contrario diría que no la iba a violar.

2.- RESPUESTA. Y ahí está el mensaje de la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, quien acaba de reiterar que la ley la tienen que respetar todos, hasta el Presidente de la República, que en otras condiciones parecería un pleonasmo legal. Pero hoy, aquí, es una advertencia indispensable; y

3.- RONDINES. Mientras Clara Brugada repite en su campaña por la Ciudad de México sus logros en materia de seguridad en Iztapalapa, el gobierno de Martí Batres anuncio ayer un reforzamiento a los operativos en esa alcaldía con tres mil policías más.

Nos vemos mañana, pero en privado.