"Claudia no será López Obrador", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El debate es de quien lo necesita.

Florestán.

El presidente López Obrador ha declarado que su sucesora, da por hecho que será Claudia Sheinbaum, es una persona que piensa como él.

Y sobre esto, cuando al arranque de su campaña, el 27 de febrero, le pregunté a la candidata de Morena si de ganar la Presidencia iba a gobernar como López Obrador, me dijo que hay principios que comparten pero que “evidentemente él nació en Macuspana, Tabasco, tiene una historia de vida y yo nací en la Ciudad de México y tengo una historia de vida. Yo fui científica muchísimos años. Evidentemente hay características personales, yo estudié un doctorado en Berkeley y pues eso marca tu vida.

Tenemos coincidencias pero, claro, tenemos nuestros estilos propios. En muchas cosas pienso como él y tenemos principios similares. Pero somos dos personas distintas. Nadie puede pensar exactamente igual que la otra persona”.

Y al negar que sea una calca, como le dicen los opositores, reiteró que construirá el segundo piso de la cuarta transformación. Sobre esto le dije que cómo, si el primero no está terminado, lo que negó diciendo que “se ha construido prácticamente todo: el Tren Maya, el Transístmico, Dos Bocas. Y hay que consolidarlos, darles continuidad”.

Luego le dije que si tenía claro que el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona y que en la silla presidencial no caben dos.

-¿Por qué me lo dices? -preguntó.

-Porque yo no tengo claro que López Obrador se vaya a ir a su finca, como ha dicho.

-Pero ¿por qué no? ¿A poco no ha cumplido todo lo que prometió?

-Algunas cosas sí y otras no y no veo al Presidente yéndose a su finca -le insistí.

-Pues yo creo que estás equivocado. Va a dejar un legado muy importante y un reconocimiento a su presidencia y nos va a tocar construir desde ahí un nuevo sexenio en el que habrá muchas cosas de continuidad y también nuevos proyectos.

Habló de un sistema de salud donde haya medicinas y atención médica para todos los mexicanos, de una política de seguridad que reduzca el crecimiento de los homicidios. Dijo que está de acuerdo en las reformas al Poder Judicial y al INE para que ministros, magistrados, jueces y consejeros sean electos y negó que el Presidente polarice en sus mañaneras.

Sobre las Fuerzas Armadas apuntó que “hay áreas donde están muy bien y hay que revisar si las otras están funcionando o no. Pero voy a tener una relación excelente con el Ejército y con la Marina, como la tuve como Jefa de Gobierno. De la Guardia Nacional se pronunció por su pertenencia a la Sedena y consolidar temas como las carreteras”, me dijo en aquella larga entrevista en Radio Fórmula, que recupero hoy en la víspera, el domingo, del primer debate presidencial en el que tiene como prioridad, digo yo, no perderlo.

Con eso saldrá ganando, como ocurre con todos los punteros.

Nos vemos el martes, pero en privado.