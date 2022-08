"Candidato quien asegure su proyecto", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

El subsidio no es un asunto de política barata, al contrario, es de una política muy cara.

Florestán.

Ayer le contaba aquí que el presidente López Obrador ha construido una estructura de régimen y partido transexenales en la que es fundamental la reconstrucción de los órganos de gobierno de Morena vía su Congreso y Consejo nacionales.

A esto se agrega la debilidad, parece ser que irreversible, por lo menos hoy incontenible, de la oposición, lo que refuerza a personaje y proyecto.

También fue determinante la elección interna del fin de semana en la que con todas las expresiones abominables de violencia, acarreo y manipulación, mostró parte de su fuerza para convocar, dicen, que a tres millones, digamos que dos, lo que no puede hacer hoy ningún otro partido, incapaces todos de reunir siquiera a los suyos, cada día menos.

En este proyecto de López Obrador es esencial el que lo vaya a suceder: Quien él crea que le garantiza la continuidad a su visión de país y que la consolide.

Ese será el factor central en su decisión y pregunto: ¿Quién entre Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, se lo garantiza?

En la respuesta, que se acerca a los dos primeros, estará en agosto de 2023, el candidato presidencial

RETALES

1.- MISIVA. El Presidente reveló, sin que le preguntaran, lo que quería decir: parte del contenido de la carta que le envió a Joe Biden sobre las consultas del sector eléctrico. Y que le deja en claro que no permitirá que trate a México como colonia y que nuestra independencia y soberanía no tienen precio; que no busca salirse del T-MEC, sino que respete la soberanía de México. A ver qué le responde, si es que lo hace;

2.- DOBLADA. Esto lo dijo al día siguiente de que se conociera que, efectivamente, Donald Trump sí lo dobló con la amenaza de los aranceles si no apretaba a los migrantes pues las detenciones en la frontera se habían disparado en mayo de 2019 a 133 mil. En su libro Rompiendo la Historia, Memorias de la Casa Blanca, el yerno y asesor principal, Jared Kushner, revela que le dijo a Trump: "su truco de anunciar los aranceles (lo que hizo vía su Twitter) funcionó, los dobló de inmediato. A los diez minutos me estaba hablando Ebrard. El Canciller me mostró sus cartas de inmediato; México cederá". Todavía no hay respuesta de los aludidos; y

3.- MÉDICOS. La cuarta ola ha sido la peor para el personal sanitario de México con 126 mil 952 contagios. Esta cifra representa un aumento de 178% respecto a los 45 mil 607 de la tercera. Desde que inició la pandemia se han reportado 452 mil positivos en ese sector. Y los muertos suman cuatro mil 814, de los cuales la mayoría son de personal de enfermería y laboratorio, los médicos muertos en la pandemia llegan a dos mil 146. Y todo esto en medio del silencio de Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, que no estarán ahí para siempre.

Nos vemos mañana, pero en privado.