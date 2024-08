"AMLO: Destino manifiesto", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

Mientras más tiene, más quiere

Florestán.

Cuando el presidente López Obrador tomó la decisión de que Claudia Sheinbaum fuera su sucesora, lo hizo a partir de la convicción de que ella, más que su paisano Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, mantendría su proyecto al pie de su letra.

Y así lo ha dejado de manifiesto a lo largo de las últimas seis semanas cuando la ha llevado a sus giras de viernes, sábado y domingo, centralmente, para mandar el mensaje de que fue él, no ella.

En la pandemia, cuando el tema era ese y no la sucesión, en una entrevista en Radio Fórmula, le pregunté a la entonces jefa de gobierno si de ser presidenta gobernaría como López Obrador y me respondió muy clara: Tú has sido testigo de cómo gobernó él la Ciudad de México, (2000- 05) y cómo la estoy gobernando yo. ¿Gobernamos igual? Y me quedé con aquello. El mensaje fue claro para el que lo quiso entender.

Tras barrer en las elecciones del 2 de junio, superando por más de dos a uno a Xóchitl Gálvez, convocó a Ebrard a ser secretario de Economía y fue generosamente determinante para que López Hernández fuera el líder del Senado.

En aquel primer paquete del 20 de julio, anunció a Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores, Julio Berdegué, en Agricultura, Rosaura Ruiz, en una nueva secretaría de Ciencias y Humanidades. Alicia Bárcena en Medio Ambiente y a Ernestina Godoy su consejera jurídica además de ratificar a Rogelio Ramírez de la O., en Hacienda y a Ebrard.

Eran más suyos que de López Obrador lo que luego iría atenuando, pero siempre marcando terreno.

No tengo dudas de que Sheinbaum le tiene y tendrá reconocimiento a López Obrador, pero desde el uno de octubre dejará en claro de quién es la Presidencia de la República y si desde su finca trata de hacer valer sus antecedentes la llevará, en un momento determinado, a reconfirmarle su destino, La Chingada, aunque suene muy fuerte y hoy imposible.

RETALES

1. INVITADOS.- Cuando se conoció que la SRE invitó a Vladimir Putin a la toma de posesión del uno de octubre, hubo una reacción adversa, que ayer Juan Ramón De la Fuente salió a explicar: Por protocolo se invita a todos los jefes de Estado y Gobierno con los que se tienen relaciones. También se convocó a Vladimir Zelensky. Putin no vendrá;

2. OTROS.- De la Fuente confirmó que los presidentes de Perú y Ecuador no están invitados por no tener actualmente relaciones con sus gobiernos, pero la cancillería informó que sí los dictadores de Cuba y Nicaragua, además al de Venezuela, cuando se despeje esa incógnita; y

3. URBE.- El juez Brian Cogan, en Nueva York, desechó todas las impugnaciones del abogado de Genaro García Luna y mantuvo firme la sentencia para el 9 de octubre. Este mismo juez llevará el caso de Ismael El Mayo Zambada con 17 cargos en su contra.

Nos vemos mañana, pero en privado.