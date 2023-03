"AMLO ahora da órdenes al sucesor(a)", escribe Joaquín López-Dóriga en #EnPrivado

No pueden hablar bien de nadie sin madrear a alguien.

Florestán

El presidente López Obrador ha ido endureciendo la rijosidad de su discurso en el que sólo caben sus incondicionales, lo que irá empeorando conforme corra la última parte de su gobierno, las elecciones presidenciales, su resultado y el fin de su mandato que nunca pensó que corriera con tal velocidad.

Lo que marcó su radicalización fue la derrota en las elecciones intermedias de 2021 cuando perdió la Ciudad de México y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

De ahí, alterado, violentó su discurso contra las clases medias, a las que descalificó como opositoras, contra el INE y el Tribunal Electoral. Y al fracaso de su proyecto de extender inconstitucionalmente la presidencia de Arturo Zaldívar en la Corte, de cuatro a seis años y luego ver cómo se desdibujaban sus grandes reformas, la eléctrica y la electoral, lo que se le agravó con la elección de una titular del Poder Judicial que no era la suya y, alterado, embistió contra todos: esas clases medias, INE, Tribunal, ministros y jueces, oposición, periodistas, medios, intelectuales y todo lo que no se alineara en su exigencia de que están conmigo o están contra mí.

Tras estos últimos reveses legislativos y judiciales, ayer alcanzó un nuevo nivel: marcó la política de su sucesor(a): "Voy a dejar una lista de las reformas pendientes porque hacen falta más reformas", y apuntó la del corrupto Poder Judicial y también eliminar todos los organismos autónomos. Todos.

Ya había mencionado su testamento político, pero ahora ya instruye a quien vaya a elegir como candidato(a) presidencial a obedecer su nueva herencia de cómo quiere que gobierne, lo que no podría hacer desde su finca en Palenque.

Y algo más: ¿Qué candidato le obedecería todo a ciegas?

RETALES

1.- RECURSO. El Tribunal Electoral podría echar para atrás lo que en Palacio se considera el mayor triunfo de su reforma: el cese del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, el proyecto es de la magistrada Janine Otálora, y reponerlo. Y también que Carla Humphrey, en otro recurso, participe en la quinteta para presidir el INE, de donde la Cámara le eliminó, porque AMLO tiene su pieza;

2.- REGRESO. El sábado 7 de enero, estando Claudia Sheinbaum de campaña en Michoacán, se registró el accidente de la Línea 3 del Metro que dejó un muerto y 106 heridos, por lo que se regresó y no volvió a salir en giras de promoción. Este sábado retomó la campaña, justamente en Michoacán, donde la había dejado entonces. Ya le dieron permiso; y

3.- PEAJES. En esta administración pública, por momentos demencial, el Gobierno anunció hace unas semanas un aumento de 7.98% en el peaje de sus carreteras. La semana pasada, canceló el incremento y ayer entró en vigor. No me diga que no viven en el terreno de los desquiciados.

Nos vemos mañana, pero en privado.