"Ante ellos, yo con AMLO", escribe Joaquín López-Dóriga (@LopezDoriga) en #EnPrivado

Para ellos, desde el poder, el perdón es una debilidad, no una fortaleza. Y por eso, ni perdonan ni se perdonan.

Florestán.

A lo largo de mis 54 años como reportero he tenido claro que siempre estaré al lado de un presidente de México ante una ofensiva del poder de Estados Unidos, ya sea su presidente, sus partidos, sus intereses.

Así ha sido a lo largo de mi vida y hoy lo reitero, por encima de las diferencias que documentadamente tengo con políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no en lo personal, ante sus programas sociales-electorales, la liquidación de las estancias infantiles, los refugios para mujeres y niños vulnerables, las escuelas de tiempos completo, el Seguro Popular a cambio del fracaso del Insabi, la escasez de medicinas, sus políticas públicas de salud en la pandemia, sus abrazos y no balazos, su ofensiva cotidiana contra los que ejercemos el derecho a diferir, su ultimátum de que quienes no están con él están contra él, las descalificaciones e intolerancia a la crítica.

Ante todo eso y más.

Pero cuando veo un embate de dos de los legisladores estadounidenses más reaccionarios, ultras más allá de la razón, rebasando los extremos de la derecha más irracional como son Marco Rubio y Ted Cruz, fracasados precandidatos republicanos a la Presidencia de Estados Unidos, no puedo estar con ellos ni con sus acusaciones contra un Presidente de México contra el que dan por descontado, con sólo su dicho, que tenga relaciones con el narcotráfico.

Si lo que dicen es verdad, que lo prueben y procedan, que no lo dejen en el discurso electoral que es lo suyo.

Porque lo mismo podría decirse de ellos, si lo único que quieren hacer valer es el dicho, y no los hechos.

RETALES

1.- VACANTE. Tras el rechazo del Gobierno panameño para que Pedro Salmerón, propuesto por el presidente López Obrador como su embajador en Panamá, y su arrebatada propuesta de que lo sustituyera su telonera Jesusa Rodríguez, en Palacio se ha tomado la decisión de castigar a ese país, sin un embajador mexicano en lo que queda de este gobierno;

2.- CUENTAS. En el primer cuatrienio de este año se registra un subejercicio de 16% en el presupuesto de salud y de 24% en educación. En contraste, en el Tren Maya hay un exceso de 200% y el costo de subsidio y estímulos a las gasolinas llegará a 400 mil millones de pesos este año, según Carlos Hurtado, director del Centro es Estudios Económicos del sector privado. El estímulo a los combustibles ha reducido en dos puntos los niveles de inflación; y

3.- PLENO. Todo indica que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia enviará al pleno el caso del estado jurídico del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. El proyecto del ministro José Luis González Alcántara va por invalidar la orden de aprehensión y su desafuero. Pero quieren que quede antecedente constitucional.

Nos vemos mañana, pero en privado.