"Dispara Layda desde su chiquero", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

La vieja pájara de cuenta que padecen los campechanos como Gobernadora se dispone a dinamitar la desgreñada “unidad” del movimiento que, vuelto partido, llevó a la Presidencia de México a su fundador.

Estulta como es y por sí misma o por siniestro encargo pasa por alto que su ruindad contra Ricardo Monreal salpicará a su hermanada precandidata Claudia Sheinbaum.

Más veleidosa que La Chimoltrufia, primero anunció la difusión de un audio del Senador en el porno talkshow El martes del jaguar, y el mismo sábado reculó: “Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal”, pero la noche del domingo volvió al recule: “A pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía, con todo lo que eso implicaba, él, lejos de ser prudente, me acusa de ‘guerra sucia’ y de fracturar nuestro movimiento. Por eso, siempre sí este Martes del jaguar responderemos a sus acusaciones”, anunció en sus redes sociales.

Ante el amago, Monreal comentó: “El hecho de que lo anuncie la Gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno. Yo siempre consideré que el anticipar con tanto tiempo la sucesión presidencial nos iba a generar este tipo de desencuentros y de confrontación que puede ser el inicio de la ruptura del movimiento y poner en riesgo el triunfo en 2024 (…). Espero que la prudencia prevalezca, porque si no es así, se va a iniciar un proceso de ruptura al interior y los únicos responsables son quienes están impulsando esta campaña sucia de desprestigio y descalificación contra un aspirante”.

Deploró la amenaza de su inexplicable correligionaria y puso el dedo en la llaga de la 4T al recordar:

“Toda mi vida, como opositor, fui espiado ilegalmente y el espionaje lo cometía el PRI y el PAN, pero nunca mi propio partido. Es inaceptable, inverosímil, que nos estemos destruyendo al interior, pero eso es parte de esta campaña anticipada…”.

Usada que fue para exhibir el probable enriquecimiento ilícito de Alejandro Moreno, quien detenta la dirigencia nacional del PRI, la morenista repetidamente señalada de multimillonarias transas, nepotismo y corrupción tiene la impudicia de callar el sucio arreglo de "Alito" con el Secretario de Gobernación para alargar el plazo de la militarización del país a cambio de que no se le desafuere ni sea llevado a la cárcel.

En la insidia campechana contra el Senador zacatecano, su golpeadora (y/o quien la titiritea) no aquilata lo que significa que la totalidad de presidenciales iniciativas de reformas a la Constitución han prosperado gracias al inteligente oficio político de Monreal, quien persevera:

“Voy a luchar por suceder al presidente López Obrador, pese a que el piso esté tan disparejo. Ya de por sí están violando la Constitución y la ley (se refiere a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López) con campañas anticipadas (no obstante que) pueden poner en riesgo sus registros…”.

Tiene razón.