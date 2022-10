"Creó problemas donde no había", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

En vez propiciar la comunicación y los acuerdos entre poderes, instituciones y partidos, Adán Augusto López actuó como precandidato presidencial en vez de ceñirse a sus funciones de secretario de Gobernación, inventando agravios y amarrando navajas entre un diputado federal de bajo perfil y el Secretario de la Defensa Nacional. Y para colmo, con cifras equivocadas, calificó de “paraísos” para la delincuencia a estados gobernados por la oposición.

Por lo común cuidadoso en el hablar, una de dos: quiere congraciarse con su jefe atizando el encono nacional o no entiende lo que lee.

“Hay una carta del secretario de la Comisión (de la Defensa), que es un diputado de Movimiento Ciudadano, donde en términos, por demás irrespetuosos, se dirige al secretario (Luis Crescencio Sandoval), diciéndole que bajo ningún motivo aceptan ir a las instalaciones” de la Sedena, aseguró.

El aludido negó la acusación pretextada para cancelar la reunión de los diputados con el alto mando militar que iba a celebrarse ayer sobre el descomunal hackeo a la Sedena, y el propio legislador Sergio Barrera difundió su escrito.

Con avidez por constatar alguna falta de respeto al poderoso divisionario, lo único “fuerte” que encontré fue a un tiempo respetuoso y claridoso:

“…de manera personal, no puedo pasar la oportunidad para comentarle con todo respeto que la idea principal de esta reunión de trabajo fue generar un ejercicio abierto y de rendición de cuentas con los ciudadanos, y no una reunión cerrada en las instalaciones de la Sedena, por lo que no puedo dejar de señalar que tanto un servidor como los que integramos la Bancada Naranja no estamos de acuerdo con el actual formato de dicha reunión, ya que consideramos que, dada la gravedad de los lamentables hechos suscitados por el hackeo a los servidores de la Sedena (…) se pudo haber tomado la determinación de realizar un ejercicio abierto y transparente en la sede de la Honorable Cámara de Diputados. Además, consideramos que ésta sería una excelente oportunidad para abrir el diálogo entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Congreso de la Unión (…), así como aprovechar la coyuntura para hablar de las preocupaciones y retos que se vienen en el futuro próximo en ciberseguridad (…). No omito mencionar que acepté acudir a la reunión, ya que considero que no podemos dejar pasar más tiempo para afrontar estos temas de relevancia nacional y que sin importar el lugar donde celebremos esta reunión tenemos que trabajar para lograr soluciones a estos problemas. Sin más, me despido y quedo atento…”.

En ninguna línea “términos por demás irrespetuosos” ni la negativa para acudir a la Sedena.

Por eso y los rasurados “paraísos”, el dirigente de MC, Dante Delgado, en conferencia de prensa, se fue a la yugular:

Adán Augusto, dijo, actuó de manera “hipócrita, pendenciera y frívola”, con “un propósito desesperado de buscar reflectores para cubrir su alta ineficacia. No sabía que el titular de Segob trabaja de vocero de Sedena…”.

Gulp.