"La 'explicación' de AMLO confunde más", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Las presidenciables palabras mayores de ayer en la mañanera enturbian mucho más la tan confusa verdad alternativa que desde el poder de los poderes se quiere imponer sobre la “histórica”, con elementos contradictorios y en más de un sentido explosivos.

Por ejemplo:

- “Como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas. En el caso de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cinco de alto grado. Los otros 15 no sé, pero me imagino que son soldados”, dijo Andrés Manuel López Obrador en probable referencia a los de menor grado, o sea rasos. “Pero, ¿por qué meten los 20? Pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército si eran más, íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie (pero) no, no, no, cero corrupción, cero impunidad”.

Y más adelante:

- “En muy poco tiempo se actuó a partir del informe (el rendido por el subsecretario Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa). Cuando ese informe llega a la Fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso, porque estaba de por medio detener al procurador (al ex Jesús Murillo Karam) y estaba de por medio detener a militares. Entonces, el reclamo del Fiscal que sale es que no fue tomado en cuenta. Él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas, yo daba por hecho de que habían participado todos, ¿sí? Entonces, no les gustó que se actuara así ni les gustó el informe".

Procede preguntar:

- ¿Quiénes “buscaron reventar la investigación" y por qué no reveló su identidad?

- ¿Por qué se detuvo sólo a cinco militares y no a los otros 15 soldados?

- ¿Acaso únicamente los cinco “de alto grado” que fueron aprehendidos pudieron hacer la tarea de participar en la desaparición y asesinato atroz de los 43 normalistas, sin el apoyo siquiera de 15 tristes subordinados?

- ¿Entre los 215 mil o más efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre quienes hay alrededor de 71 mil soldados rasos, alguien en la Fiscalía General de la República pensaría que el encarcelamiento de 20 generaría “una rebelión en el Ejército”?

- ¿Por qué después del Informe Encinas tuvo que actuarse “en muy poco tiempo”?

- ¿Qué es eso de “interpretaciones distintas” en la Fiscalía General de la República, si la que valía era nada más la del inexplicable fiscal especial Omar Gómez Trejo?

- ¿No que el Ministerio Público actúa de buena fe y se desempeña con independencia, en este caso, inclusive habiendo un Fiscal General de la República?

- ¿Fue Gómez Trejo quien pretendió “dinamitar el proceso”?

- Del mismo caso Iguala, ¿por qué Alejandro Gertz Manero le agandalló a Gómez Trejo la detención del exprocurador Murillo Karam?

Lo que queda claro es que hubo un acuerdo entre el Gobierno federal (Encinas), Poder Judicial y la FGR sin que se enterara Gómez Trejo para instrumentar lo consecuente al desaseado informe, lo que implica un juez de consigna, cuando menos…