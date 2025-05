"Paradojas de la doble ejecución", escribe Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

Mientras el gabinete de Seguridad comparecía en la mañanera de ayer, la secretaria particular de Clara Brugada y su asesor de seguridad metropolitana eran asesinados porque hay quienes prefieren construir su futuro en el sicariato que en los programas del bienestar.

El asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, asesor de seguridad, está plagado de paradojas: el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, se enteró del doble crimen e informó a la presidenta Claudia Sheinbaum al tiempo que se escuchaba a la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hablar sobre la estrategia de “atender las causas” de la criminalidad.

“Sabemos que expresiones artísticas como la pintura nos llevan a plasmar realidades y vivencias que reflejan identidad comunitaria. Con atención a las causas, jóvenes, niñas y niños se han incorporado a talleres y cursos para aprender técnicas básicas en los Senderos de Paz…”, se oía en el salón de Tesorería, a donde también acudieron los titulares de la Defensa Nacional y Marina, Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Pedro Morales Ángeles; el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Jóvenes y adolescentes se han acercado a ejercicios teatrales donde se expresan y autodescubren. Estamos fomentando aprendizajes saludables y en estos contextos es donde queremos que permanezcan…”, seguía diciendo Rosa Icela mientras García Harfuch atendía su celular y se lo mostraba y comentaba al general Trevilla.

El Secretario miró a la Presidenta y con un gesto de urgencia por hablar con ella, se puso de pie y llegó ante la mandataria, quien comenzó a escucharlo sin dejar de leer algo, pero vio el celular que le mostraba García Harfuch y, sorprendida, alzó la vista mirando a los ojos al secretario y cruzaron algunas palabras cuando Rosa Icela decía:

“Continuamos con Sí al Desarme, Sí a la Paz…”.

Del joven asesinado nada sé, pero sí que Ximena trabajó como cuatro años y medio con Miguel Ángel Mancera cuando fue jefe de Gobierno, quien la recuerda así:

“La conocí como subdirectora de Logística de Eventos que encabezaba Gabriel Sánchez. Al poco tiempo tuvo mucho contacto conmigo porque en todos los eventos me decía quiénes de los invitados especiales habían llegado o faltaban y nos resolvía problemas hasta de sonido. Era muy eficiente para ejecutar una instrucción mía. Cuando íbamos a algún informe de gobierno o asistía a una reunión de la Conago, ella iba con el personal de logística en la avanzada y me decía dónde la comida, dónde el hospedaje y me daba las tarjetas con los apuntes de lo que me tocaba decir. La recuerdo corriendo con gente de mi equipo, Era súper deportista: un día corrimos diez kilómetros y llegó junto conmigo. Muy sana, muy inteligente. Después trabajó con Patricia Mercado como subdirectora en la Secretaría de Gobierno”.

Una excelente servidora pública, pues…

