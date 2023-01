Metaverso: ¿Nos encontramos a tan solo un click de obtener lo que queremos?

Visualiza un mundo donde absolutamente todo puede ser posible, no existe el tiempo ni el espacio, a través de tu imaginación puedes desarrollar una existencia perfecta y cumplir tus más grandes anhelos por medio del pensamiento.

Visualiza un mundo donde absolutamente todo puede ser posible, no existe el tiempo ni el espacio, a través de tu imaginación puedes desarrollar una existencia perfecta y cumplir tus más grandes anhelos por medio del pensamiento. El crear una realidad alterna nos permite estar presentes en cualquier lugar sin la necesidad de trasladarnos, en ella podemos construir un universo completamente único donde no existen las limitaciones y sobre todo, poder tener a nuestro alcance cualquier cosa que deseemos, esto a través de un avatar, el cual nos remplazará en una realidad virtual…

Hace un tiempo se nos presentó la oportunidad de hacer nuestros sueños realidad, y me refiero a sueños porque nunca terminaría de ser una fantasía, a través de un “Metaverso” idealizamos un vida perfecta que con ayuda de grandes empresas pudimos conocer. Mark Zuckerberg y su fascinación por el mundo digital creó y nos presentó el “Meta”, donde el universo digital y el físico se encuentran entrelazados en una realidad virtual que nos permitiría existir en un mismo espacio temporal y conectar con personas de cualquier lugar.

Aunque Zuckerberg se ha convertido en pionero de introducir el concepto a la práctica, el término se creó años atrás por el escritor Neal Stephenson en la novela de ciencia ficción “Snow Crash” en 1992, sin embargo, la fama del Meta se debe al distanciamiento que tuvimos en la pandemia por Covid-19. Mientras nos resguardamos en nuestros hogares, se aceleró la necesidad de poder conectarnos con nuestra familia y amigos, fue la oportunidad perfecta para presentar un modelo donde se nos permitiera interactuar en tiempo real con nuestros seres queridos sin la necesidad de salir de nuestro espacio.

Aunque el término fue muy bien aceptado por las sociedades, principalmente porque lo veíamos como un paso importante a una era futurista completamente atractiva, fue perdiendo sentido ya que comenzaron a segmentar a la población que tendría aproximación al Meta, y por supuesto las clases altas son las que tendrían un acceso directo a él. Esta idea no terminó de gustar a todos, especialmente a quienes no podrían entrar a descubrir las fascinaciones que durante meses nos expusieron.

Grandes casas de moda fueron las primeras en explorar los terrenos del Metaverso, algunas fascinadas por la novedad decidieron quedarse, mientras que otras se fueron. Asimismo, hubo marcas que no quisieron ni siquiera acercarse a ese mundo y prefirieron ver su desarrollo de lejos, sin embargo, para aquellas que decidieron permanecer bajo la esperanza de un futuro cálido y prometedor, se toparon con la realidad, pues la ilusión se fue enfriando.

“Metaverso” la palabra que más sonada fue en el 2022 en el mundo de la moda, se está orillando a tomar un descanso, pues pasada la pandemia las personas no querrán permanecer en una pantalla. A medida que se acerque el final de este año, el desarrollo de este espacio virtual podría estar disminuyendo su velocidad, ya que podría no estar a la altura de la expectación a la que se suscitó en los últimos meses.

Hoy en día, las personas están volteando hacía otros lados, el confinamiento de la pandemia terminó y por ende, el distanciamiento social. En la actualidad la sociedad se está enfocando en volver a rehacer la vida que le arrebataron hace tres años, entre ello está volver a implementar una rutina presencial, necesitan del contacto físico de sus familiares y amigos, no ver a un avatar en su representación.

La propuesta se va enfriando cada vez más, y aunque sigue siendo un concepto sumamente atractivo, no será en los próximos meses que lo veremos resurgir, pues al menos este invierno se volverá a congelar, si es que logra llegar. No te desanimes, el mundo digital no se ha ido, la idea del Metaverso la volveremos a revivir en un futuro no muy lejano, hasta entonces nuestros avatares se encontrarán.