"Moda fluida: el pilar de la industria en 2023", escribe Abril Gámez Avilez en #Allure

En el contexto de un nuevo año, muchos de nosotros nos predisponemos al futuro que nos depara este 2023, así mismo sucede con la industria de la moda. Los primeros días de enero son cruciales para determinar qué pilares sostendrán las fashion trendy, de esta manera podremos saber de forma más objetiva sobre qué argumentos nos basaremos para vestir. Por qué has de saber que todo siempre tiene un porqué, hasta las prendas que elegimos.

Esta nueva temporada va dirigida a la liberación, pues la definirá una generación que pide a gritos la igualdad de género tanto en la sociedad como en la industria de la moda. Hoy en día los más jóvenes han adoptado un estilo más despreocupado, no me refiero a que no le tomen importancia a su manera de vestir, de lo contrario, emplean su estilo y vestimenta a modo de expresión, utilizan las prendas con las que se sienten cómodos, sin importar la opinión de los demás.

Esta descendencia determinará la moda del dos mil veintitrés como “género fluido”, una generación que lejos de ser de cristal son el despertar de la conciencia, pues se han independizado de una sociedad arraigada que definía lo que es correcto y no para cada género.

El género fluido en la moda no es un término novedoso, ya que desde algunos años los más jóvenes han intentado darle énfasis al concepto poniéndolo en el radar de las marcas. Se ha convertido en una forma de alentar a cambiar las actitudes de los consumidores hacía esta identidad de expresión y por ende, ha motivado al comercio a seguir esta línea. Por años nos han enseñado que los colores, las aromas o la vestimenta no son para un sexo en específico y que todos por igual los podemos adoptar, sin embargo, han sido años de constante lucha para poner en práctica lo dicho.

Hoy en día las siluetas, las telas y los colores ya no necesitan ajustarse a los códigos de vestimenta tradicionales para venderse a los consumidores. El discurso ha tomado un rumbo radical, se ha demostrado que una prenda catalogada como femenina no hace perder a los hombres su identidad o viceversa. Este cambio hará que las generaciones no crezcan frustradas, oprimidas y sobre todo impulsará la creatividad que cada uno puede tener desarrollándolo en su forma de vestir.

En la actualidad podemos ver a los hombres usando crop tops, tiñéndose el cabello o pintándose las uñas, hay quienes incluso se sienten más cómodos usando falda y eso está bien, no causa un daño colateral a terceros, al contrario, esta parte del cambio hacía una moda con fluidez de género ha estado impulsada en mayor parte por la evolución de actitudes culturales y sociales hacía diferentes regiones y generaciones.

Las líneas entre la ropa masculina y la femenina están cada vez más difuminadas, tanto los jóvenes como las marcas tienen la libertad de experimentar con diseños, telas y colores, haciendo una diversificación de la moda. Esta tendencia seguirá su recorrido más fuerte en 2023 y será uno de los pilares bases de la industria de la moda, sigue siendo un camino lento pero cada vez una iniciativa más visible y sobre todo aceptada por la sociedad.

No tengas miedo de vestir lo que te gusta, finalmente la moda es para divertirnos y complacernos a nosotros mismos. Al final del día nadie está tan enfocado en lo que hacen los demás, sino lo que hace uno mismo, sé libre y usa la moda como una manera de expresar quién realmente eres. Está bien romper los esquemas dentro de la industria de la moda, nadie fue escuchado desde el silencio, los movimiento se hicieron para gritar lo que otros callaron, así se logra una misma conversación y se forma un mismo camino. De esta manera obtendremos lo que anhelamos, una moda con género fluido.