Thalí García revela la verdad tras su supuesto romance con Lupillo Rivera

La actriz originaria de Hermosillo contó detalles de lo que ocurrió detrás de su participación en La Casa de los Famosos.

Tras el abandono de Thalí García en La Casa de los Famosos y las acusaciones realizadas directamente contra Telemundo, la actriz ha brindado una serie de declaraciones sobre lo sucedido, donde menciona que se habría forzado a hacer cosas para elevar el rating del programa, entre ellas se encuentra el supuesto romance que tuvo con el cantante Lupillo Rivera.

Antes que la originaria de Hermosillo, Sonora, abandonara de manera voluntaria el programa, Thalí se encontraba en medio de una polémica debido a que el reality insinuaba una supuesta relación amorosa con Lupillo, situación que al darse cuenta que repercutiría en su familia, actuó de manera inmediata.

¿Romance forzado?

Thalí declaró durante una entrevista para la revista de TVyNovelas, reveló que fue forzada a tener un romance con el cantante regional mexicano, sin embargo, comentó que al sentirse confundida por diversas situaciones que pasaba con la televisora, decidió salir de forma voluntaria.

La también presentadora confesó que estaba obligada a entrar al reality, esto después que a su esposo le cancelaran el contrato en la misma empresa, por lo cual tuvo que aceptar la oferta del famoso programa, a pesar de que deseaba rechazar el proyecto, dado que no se sentía identificada con el trabajo.

" Desde el principio me decían cosas como que yo era la protagonista de su telenovela y eso era muy confuso porque yo entré muy confundida, me daba cuenta para dónde estaban llevando la narrativa del show. Cuando pensé que esa relación de amistad se estaba desvirtuando y que yo podía perder a mi familia, decidí salirme ", expresó.

Además, añadió que el artista le cae bien y que tendrán una amistad duradera, a parte de sentir admiración y respeto hacia él.