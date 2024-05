Sophie Turner habla sobre su divorcio por primera vez

Tras cuatro años de matrimonio con Joe Jonas, solicitaron el divorcio en septiembre de 2023.

A ocho meses de que se diera a conocer la separación entre la actriz Sophie Turner y el cantante Joe Jonas, finalmente Turner ha roto el silencio y habló sobre los momentos difíciles por los que atravesó tras anunciarse el fin de su matrimonio en septiembre de 2023.

En una entrevista para la revista Vogue británica, la actriz de 'Juego de Tronos' confesó que “fueron los peores días” de su vida después de que se supo que ella y Joe Jonas se divorciarían tras cuatro años de matrimonio bajo la justificación de que su vínculo estaba "irremediablemente roto" , lo que dio inicio a una batalla legal por la custodia de sus hijas: D.J. y Willa.

Sophie, de 28 años, admitió que hubo días en los que no sabía si lo lograría: “Hubo algunos días en los que no sabía si iba a lograrlo. Llamé a mi abogado y le dije: 'No puedo hacer esto. Simplemente no puedo’” , mencionó la actriz.

Turner describió un período de dos semanas en el que se encontraba "en una rutina" , sin la motivación para seguir adelante, pero cuando su abogado le recordó la importancia de la batalla por la custodia de sus hijas, la actriz encontró la fuerza para actuar: “Una vez que alguien me dice 'Hazlo por tus hijas', lo hago, no lo haría por mí misma, pero encontraré la fuerza para ellas" , explicó.

Asegura que es buena mamá

Sophie Turner también habló del momento en el que su maternidad fue cuestionada después de que un periódico británico publicara fotos de ella en un bar. La actriz recordó que por exigencias de un contrato tuvo que quedarse más tiempo en el set de un rodaje mientras Joe estaba con sus hijos en su casa y comenzaron a difundirse rumores sobre su separación e imágenes de Turner de fiesta junto a sus colegas del rodaje.

“Me dolió porque realmente me torturo por completo con cada movimiento que hago como madre: ¡la culpa de mamá es tan real! Seguía teniendo que decirme a mí misma: 'Nada de esto es cierto'. Eres una buena madre y nunca has sido fiestera'” , destacó.

Además, mencionó que era impresionante la cantidad de personas que podían inventar cosas basándose en una imagen y fue un episodio impactante: “Me sentí como si estuviera viendo una película de mi vida que no había escrito, producido ni protagonizado. Fue impactante. Todavía estoy en shock” , afirmó.

Habla sobre su salud mental

Sophie Turner abrió su corazón sobre la salud mental y ahondó sobre sus luchas contra la depresión, la ansiedad y la bulimia.

Turner reconoció que no siempre ha sido capaz de manejar sus emociones de manera efectiva: "No soy muy buena procesando mis emociones" , admitió. "Las encierro y luego, en los próximos años, brotan en algún tipo de depresión o ansiedad" , añadió.

La actriz también reveló que en el pasado recurrió a la medicación para tratar sus problemas de salud mental, sin embargo, actualmente no la toma.