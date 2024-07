Jueces de La Academia arremeten contra participantes sonorenses

Este domingo inició la nueva temporada del famoso reality show de canto.

El 21 de julio marcó el esperado estreno de la nueva temporada de La Academia, transmitida a través de la pantalla chica. Este popular reality show de canto regresó con un panel de jueces compuesto por Arturo López Gavito, Lolita Cortés, Espinoza Paz y Chiquis Rivera.

En esta temporada, 18 académicos compiten por el triunfo, entre ellos tres talentosos sonorenses: Julio Ávila y Caro Heredia de Hermosillo, así como Vetzaida Salazar de Ciudad Obregón. Durante el estreno, Vetzaida y Julio cerraron el primer concierto con el tema 'Te besé', presentación que no fue agrado de los jueces.

El panel de jueces calificaron duramente la participación de los oriundos de Sonora, donde resaltaron que la canción y la manera en el cual se desenvolvieron no conectaba entre sí. No obstante, los comentarios de Arturo López Gavito y Lolita Cortés hicieron hincapié en que no existió "cierre de broche de oro".

" Vetza saliste sin ganas, como tristes y luego ese canto innecesario, no hay necesidad de estar en este proyecto, regresen a su casa y que Dios los acompañe ", comentó Arturo López.

Por otro lado, Lolita Cortés expresó su amor hacía el tema que presentaron, pero del mismo modo que Arturo, la panelista arremetió duramente contra los jóvenes.

" Estuvo mal focalizada, estaban tan tristes y la canción es de alegría. Pésima vestidos y la dirección fue espantosa ", dijo.

No obstante, Espinoza Paz argumentó que su opinión es completamente distinta a los otros dos jueves.

" Tienen una voz muy hermosa. Si no hubieran montado sus voces hubiese salido muy bien. Ojalá que los salven, tienen mucho que dar ", comentó.

Asimismo, Chiquis Rivera le dió la razón al intérprete 'El próximo viernes', solo que resaltó que durante la interpretación no estaban conectados y carecen de actitud.

" No sentí la canción porque ustedes no me hicieron sentirla ", señaló.

La eliminada de la noche

Al finalizar la primera noche de conciertos, se dio a conocer las dos primeras eliminadas de esta nueva edición, donde previamente señalaron las personas peor calificadas y votadas por el panel de los críticos, y después lo menos votados por el público.

Al final las primeras en abandonar el proyecto fueron Fátima Cuevas, originaria de Nuevo León, y la sonorense Vetzaida Salazar, quienes fueron las peores calificadas y menos votadas de la noche.