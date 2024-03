Silvia Pinal podría ser dada de alta del hospital

Silvia Pinal está hospitalizada desde febrero.

Silvia Pinal se encuentra en espera de ser dada de alta este 11 de marzo, tras ser hospitalizada desde finales de febrero por una llaga que presentó en la espalda baja, padecida a raíz de su última estancia en el hospital, según lo comentado por Sylvia Pasquel, y desde entonces ha permanecido internada, debido a los lavados quirúrgicos, con los cuales se espera que se pueda sanar la herida, después de verse perjudicada por un método casero.

“Mi mamá, cuando ingresó la primera vez que venía nada más a que le sacaran las flemas, le salió influenza y le salieron un chorro de cosas. La metieron aquí en el hospital y luego salió del hospital con esa llaga y nosotros hemos estado lidiando con esa llaga para poderla curar, pero este problema lo ocasionó el hospital”, aseguró contundente.

Remedio casero

Una zalea de borrego, método considerado beneficioso para la recuperación del problema que presentaba la actriz, fue lo que provocó un exceso de calor que la llevó a padecer una infección en la zona afectada.

Actualmente, la primera actriz ha reportado una importante mejoría,por lo que podría ser dada de alta, según lo revelado por su hija Sylvia a los medios de comunicación. También, compartió que la actriz se encuentra de buen humor y expresó el deseo de irse a Nueva York.

“Está de muy buen humor, que quiere irse a Nueva York, ahorita que entré me dice ‘no me digas que tú también vienes conmigo’, le digo a '¿A dónde mamá?’ y me dice ‘A Nueva York’, ‘yo voy a donde tú quieras le digo’. Nos salimos porque le van a hacer un lavado quirúrgico, y parece que puede salir el lunes si este lavado resulta definitivo para que puedan suturarla”, comentó Sylvia Pasquel.

Silvia Pinal envía un mensaje desde la cama del hospital

Hace un par de días, la actriz brindó las primeras declaraciones para la página de Facebook de Kadri Paparazzi, medio a través del que se mostró con un buen ánimo y al hablar sobre su estado de salud dijo: “Amigos les voy a mandar un saludo: ‘Hola, ¿qué tal?… ¿Cómo estoy? A todo dar. Nos veremos pronto, si Dios quiere. Bye”.