Selena Gomez revela que no puede embarazarse

La cantante y actriz dijo que su padecimiento de lupus le impide tener un embarazo saludable

Un nuevo golpe azota la vida de Selena Gomez, quien reveló que sus problemas médicos le impiden tener hijos.

En una entrevista para Vanity Fair, la cantante y actriz se sinceró sobre sus planes a futuro, específicamente, si ha pensado en tener hijos. Ella confesó que a pesar de que desea convertirse en madre, su diagnóstico de lupus no le permite tener un embarazo saludable.

"Nunca he dicho esto pero desafortunadamente yo no puedo cargar a mis hijos en mi vientre", dijo la intérprete de "Love song".

Fue en 2015 que la estrella de "Los hechiceros de Weverly Place" recibió el diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune que provoca que el sistema inmunitario ataque sus propios tejidos, lo que provoca la inflamación y daño de órganos afectados. También en 2020 confesó que también batalla contra la bipolaridad.

" Tengo muchos problemas médicos que pondrían mi vida y la del bebé en peligro. Tuve que llorarlo por un tiempo ", lamentó Selena.

Sin embargo, esto no sería impedimento para que ella se convierta en madre, pues ha pensado en la opción de adoptar o tener un bebé por vientre de alquiler.

" Me emociona pensar cómo será ese camino para mi, pero lucirá un poco diferente (...) Al final del día, no me importa, será mío, será mi bebé ", reflexionó.

Mientras tanto, la actriz y productora de "Only murders in the building" disfruta plenamente su noviazgo con el productor y chef Benny Blanco, con quien, se rumora, tiene planes de boda.