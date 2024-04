Elizabeth Gutiérrez confirma separación de William Levy

La actriz reveló que tras 20 años juntos, hace unos meses que decidieron ponerle fin a su relación.

Elizabeth Gutiérrez ha puesto fin a los rumores de su vida matrimonial y confirmó que está separada de su esposo, William Levy.

Todo surgió a raíz de que se difundiera una supuesta infidelidad por parte del cubano con la actriz Samadhi Zendejas, con quien graba la serie 'Vuelve a mí' de Telemundo.

Ahora Elizabeth habla abiertamente para la revista 'Hola! USA' sobre la ruptura con el padre de sus hijos Christopher, de 18 años; y Kailey, de 14 años.

“Siempre aposté por mi relación. Amé a William y creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida. Como siempre apostaba y quería mostrarnos como éramos, porque de esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos. Actualmente no estamos juntos” , confesó Gutiérrez.

Acerca del motivo que los llevó a su separación, Elizabeth evitó abordar el tema de la supuesta infidelidad y aseguró que decidieron ponerle fin a la relación porque ya no tenían los mismos objetivos: “Lo que queremos en este momento creo que es diferente” .

Explicó que desde hace más de un mes ella vive con su hija en un departamento mientras que Levy vive con su hijo en la casa que antes compartieron como familia y aunque no ofreció muchos detalles, indicó que la ruptura no se dio por falta de amor:

“Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz” , aseguró.

A pesar de que por ahora no sabe si su separación será definitiva, confía que Dios será quien escriba su historia.

"Yo no soy la que decido... Yo estoy dejando que Dios escriba mi historia como siempre lo he dejado, que Él escriba mi historia” , destacó.

En cuanto a sus hijos, la actriz mencionó que se encuentran bien debido a que Levy es un excelente padre y el amor de ambos no les hace falta: “ Ellos están bien y van a estar bien. Obviamente, no era lo ideal, creo que para ninguno de nosotros, pero las cosas pasan y hay que seguir adelante” .

La conductora hizo frente a la ola de rumores que habían rodeado su relación en los últimos meses al señalar que no hacía caso a lo que la prensa inventaba.