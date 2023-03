Fallece la actriz Rebecca Jones

La actriz Rebecca Jones falleció la madrugada de este miércoles a los 65 años de edad.

La noticia fue confirmada por su exesposo, el actor Alejandro Camacho.

"Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida.

"En próximos días nos uniremos a despedirla tal como fue su deseo", se informó en un comunicado.

El actor agradeció a quienes estuvieron al pendiente de la salud de Rebecca Jones, quien estuvo en tratamiento contra el cáncer de ovario.

Rebecca Jones pedía que no sintieran lástima por ella

En días pasados, Jones reapareció luego de que Videocine y la producción de "Nada que ver" organizara una premiere privada para la actriz y su círculo más íntimo.

Después de que la famosa compartiera una serie de fotografías del evento, sus fans se mostraron muy preocupadas y preocupados por su extrema delgadez, a lo que ella ya pidió que no tengan lástima pues, dijo, está cada día más sana y fuerte.

Hace algunos meses trascendió que Rebecca Jones había sido ingresada a terapia intensiva, debido a los efectos de una deficiencia pulmonar que más tarde desencadenaría una neumonía.

"Estuvo fuerte, lo que me pasó fue muy fuerte, ingresé con neumonía, tres bichos muy agresivos que se me metieron al pulmón y los doctores me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron y si hubiera escuchado la palabra intubación no sé si me hubiera dejado, me salvaron", narró en una entrevista a "Ventaneando".