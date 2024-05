Lorena Meritano habla sobre Yolanda Andrade y pide oraciones por su salud

Meritano no solo habló sobre su romance, sino también hizo un llamado a sus seguidores para que recen por Andrade, quien enfrenta una grave crisis de salud.

En una reciente y emotiva revelación, la actriz Lorena Meritano se sinceró sobre su pasada relación con la conductora Yolanda Andrade y compartió detalles preocupantes sobre el estado de salud de su expareja.

Meritano destacó que, aunque su relación con Andrade fue conflictiva y terminó de manera violenta, siempre ha procurado mantener buenas relaciones con sus exparejas, incluyendo a Andrade. Esta actitud se vuelve aún más relevante ahora que Andrade enfrenta un serio problema de salud.

"Hace 20 días hablé con Yolanda, no la he visto en persona, pero creo que ella está luchando por vivir sanamente" , expresó Meritano. "Le pedí mucho a la Virgen de Guadalupe, porque ella cree mucho en la virgencita. Ojalá pueda hacer las terapias no solo físicas, sino también las emocionales que se necesitan para gozar de una salud perfecta. Me parece que la gente debe tenerle mucho respeto porque es una sobreviviente, una resiliente, una mujer que ha superado muchas adicciones. Es un ejemplo de vida en muchísimas cosas, por eso, lo único que hay que hacer por ella es pedirle a la Virgen, rezar y desearle el bien" .

Importancia de la salud emocional

Meritano también enfatizó la importancia de que Andrade cuide no solo su salud física, sino también su salud emocional, la cual considera ha sido descuidada. "Es un trabajo que tiene que ver con la salud emocional y la física, hay que saber pedir ayuda, ir a terapia" , señaló Meritano. Insistió en la necesidad de hacer cambios significativos en la vida, como sanar relaciones y modificar hábitos, para que el cuerpo y la mente puedan encontrar equilibrio.