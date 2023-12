Revelan detalles del estado de salud de Silvia Pinal

En una entrevista para medios de comunicación, Alejandra Guzmán abordó la situación de Silvia Pinal y señaló que la actriz fue hospitalizada debido a un cuadro de influenza.

Tras varias horas de incertidumbre sobre el estado de salud de la actriz, Silvia Pinal, la cantante Alejandra Guzmán reveló cuál es la situación.

En una entrevista para medios de comunicación, Alejandra Guzmán abordó la situación de Silvia Pinal y señaló que la actriz fue hospitalizada debido a un cuadro de influenza.

La cantante compartió: "Fue muy complicado y vinimos a sacarle todas sus flemitas. El doctor les explicará mejor cómo está la situación, pero ha estado mejorando increíblemente".

Alejandra Guzmán rompe el silencio respecto a su mamá, Silvia Pinal



Según el médico, Pinal sufrió una infección viral por influenza que se complicó con una infección bacteriana, resultando en una neumonía.

La noticia ha generado preocupación entre los seguidores de Silvia Pinal, se espera que en los próximos horas haya más información sobre la evolución de la salud de la querida actriz.

Calman los rumores

Juan José Origel, reconocido periodista de espectáculos, mencionó que no era nada de alarma, según lo que platicó con Sylvia Pasquel, hija de la actriz: “Acabo de hablar con Sylvita (Pasquel) y la señora tiene gripa, está perfecta, no está mal. Entonces no es nada de alarma, para que no se asusten, no hagan escándalo”, afirmó.

Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante, a través de una transmisión en vivo, aseguró que la protagonista de “El ángel exterminador” (1962) ha respondido favorablemente al tratamiento médico por lo que podría regresar a casa entre el 29 y 30 de diciembre, justo antes del Año Nuevo.

Fue la noche del pasado martes, 26 de diciembre, cuando se dio a conocer que el pasado 22 de diciembre, la oriunda de Guaymas, Sonora había ingresado a terapia intensiva y se encontraba en estado grave, sin embargo, horas más tarde se descartó esta versión sobre su estado crítico.