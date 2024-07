Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras repentina hospitalización

El protagonista de 'El precio de la fama' reveló qué fue lo que ocasionó su repentina hospitalización.

Gabriel Soto ha salido a dar sus primeras declaraciones luego de haber sido hospitalizado de emergencia y haber cancelado la función de 'El precio de la fama', obra que protagoniza.

A través de sus historias de Instagram, el actor de 49 años de edad agradeció las muestras de cariño y mensajes de apoyo donde le desearon pronta recuperación tras la difusión de la noticia sobre su delicado estado de salud.

Desde su hogar, Soto declaró que un cuadro de hipertensión arterial fue el causante de su repentina hospitalización: "Tenía la presión 170/111, lo cual es muy alto. Derivado de eso tuve dolor de pecho, falta de aire, vómito" .

Al presentar dichos síntomas, el actor habló con su doctora de cabecera, quien le recomendó ir a urgencias para revisar sus signos vitales.

"Me canalizaron, me pusieron los medicamentos que necesitaba. Y bueno, quiero decirles que ya estoy en casa, que ya estoy bien. Quiero darle las gracias también a mi productor, Gerardo Quiroz, por el apoyo y la comprensión, a toda la compañía de 'El precio de la fama', ya que derivado de esto no pude llegar ayer a dar las funciones que teníamos" .

Ofrece una disculpa

Asimismo, ofreció una disculpa al público por haberse visto forzado a cancelar la función, y subrayó que fue una situación de gravedad que no le dejó opción.

"Quiero ofrecerle una disculpa también al público por no haber podido asistir, a la gente que pagó un boleto por ir al teatro, por ir a vernos; ahora sí que se salió de mis manos. Estaba con todas las ganas de ir, pero definitivamente los médicos no me dejaron" , lamentó.

Finalmente, compartió que se encuentra en reposo,pero regresará al escenario en una semana más: "Estoy en reposo un par de días, pero el fin de semana que entra seguramente vamos a estar dando función, así que los invitamos a que no se pierdan 'El precio de la fama'" , concluyó.