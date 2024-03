Hospitalizan de emergencia a Consuelo Duval y es sometida a cirugía

A través de sus redes sociales, la también comediante compartió los detalles de su situación de salud con sus seguidores.

La actriz mexicana Consuelo Duval tuvo que ser hospitalizada de emergencia y sometida a una cirugía urgente debido a un problema en la vesícula que la aquejaba desde hace varios días. A través de sus redes sociales, la también comediante compartió los detalles de su situación de salud con sus seguidores.

Consuelo Duval explicó en un video publicado en sus historias de Instagram que, a pocos días de iniciar la gira de su obra de teatro '¿Por qué los hombres aman a las cabr*nas?', su médico le informó que su vesícula estaba fallando y necesitaba ser intervenida quirúrgicamente. A pesar de esta situación, la actriz decidió no suspender las funciones ya pactadas, ya que todas estaban completamente agotadas.

"A cinco días de arrancar la gira por la República Mexicana, me dijo el doctor que mi vesícula estaba fallando y que tenía que operarme. No podía dejar plantado a mi público porque ya estaban muchas funciones agotadas" , compartió la artista a través de Instagram.

A pesar de cumplir con sus compromisos laborales, Consuelo Duval tuvo que ser ingresada de emergencia al hospital para someterse a una cirugía urgente para extirparle la vesícula.

En sus redes sociales, la famosa actriz confirmó que la cirugía había sido exitosa y que se encontraba bien. Sin embargo, en un video posterior reveló que había temido por su vida.

"Todo salió muy bien, ya soy una mujer desvesículada" , compartió en una historia en su cuenta de Instagram.

Horas después de la cirugía, Duval explicó que su vesícula estuvo a punto de explotar y que estuvo al borde de la muerte. A pesar de ello, se encuentra en buen estado de salud, aunque un poco 'achacosa' después de la intervención quirúrgica.

"Ya me curé, ya me quitaron la vesícula que estaba llena de lodo. Estaba tantito así de explotar y ahí sí ya no la contaba, pero me siento muy bien. Un poquito achacosa, pero bien. Achacosa de consentida y 'chiquiada', pero a toda madre" , agregó la actriz.

Consuelo Duval aprovechó para agradecer a los médicos y al hospital por las atenciones recibidas y anunció que estaba a punto de recibir el alta para poder regresar a casa.