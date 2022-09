El momento nostálgico de los Emmy 2022

La 74ª edición de los premios Emmy arrancó este lunes en el teatro Microsoft de Los Ángeles con un fastuoso número musical que marcó el regreso de la mayor fiesta de la televisión luego de la pandemia.

El conductor del evento, el comediante Kenan Thompson, abrió la ceremonia con varios segmentos de baile y música que actualizaron los temas musicales de varias series icónicas, como Friends, The Brady Bunch, Law & Order, Game of Thrones y Stranger Things.



"Pueden ver que hoy es un día de fiesta", dijo la diva de la televisión estadounidense, Oprah Winfrey, al presentar el primer premio de la noche, Actor en Serie Limitada o Película de TV, entregado a Michael Keaton, por Dopesick.

"Solo quiero agradecer a todas esas personas de mi familia por nunca hacerme sentir tonto, porque yo mismo lo hice varias veces. Eso es lo que pasa al hacer el ridículo y cometer errores. Hay un gran poder y mérito en eso. Me alegro de haber hecho el ridículo una y otra vez", señaló Keaton, quien se agenció el primer Emmy de su carrera.

Posteriormente, Julia Garner ganó en la ceremonia por su papel de Ruth, en Ozark, de Netflix. Esta es la tercera vez que Garner gana el trofeo; anteriormente recibió el galardón en 2019 y en 2020.

"Quiero agradecer a nuestro showrunner, Chris Mundy, y a todos los escritores. Gracias por escribir a Ruth, ella ha cambiado mi vida", reconoció la actriz, entre lágrimas.

"Quiero agradecer a Jason Bateman por arriesgarse conmigo. Y a Laura Linney: has sido una luz que me guía. Me siento muy agradecida de estar aquí y de interpretar a Ruth y de estar con artistas tan increíbles y hermosos. Muchas gracias a todos, los amo a todos".

Otro premios entregados en la primera hora y media del show incluyeron el de Actor de Reparto en Serie de Drama (Matthew Macfadyen, por Succession), Actor de Reparto de Serie de Comedia (Brett Goldstein, por Ted Lasso), Actriz de Reparto de Serie de Comedia (Sheryl Lee Ralph, por Abbott Elementary), entre otros.

La gala ha transcurrido con ritmo un poco acelerado, en parte, por las bromas de Kenan Thompson, una de ellas, dirigida directamente a una de las estrellas más grandes de Hollywood.

"Zendaya cumplió 26 años la semana pasada", dijo Thompson, dirigiéndose a la actriz de Euphoria. "26 es una edad extraña en Hollywood. Quiero decir, eres lo suficientemente joven para interpretar a un estudiante de secundaria, pero eres demasiado mayor para salir con Leonardo DiCaprio".