Luis "Potro" Caballero se une a "La Casa de los Famosos México"

El "Rey de los realitys" fomará parte de la segunda temporada del programa que llegará a Vix y el canal Las Estrellas el 21 de julio

Cada vez está más cerca el regreso de "La Casa de los Famosos México" y Luis "Potro" Caballero es el séptimo habitante confirmado para esta segunda temporada.

El llamado "Rey de los realitys" se unirá al programa junto a Sabine Moussier, Arath de la Torre, Brigitte Bozzo, Mario Bezares, Shanik Berman y Agustín Fernández.

El anuncio de su llegada a "La Casa de los Famosos" se dio durante la transmisión de "Despierta con Danielle Dithurbide", donde también recibió una felicitación por su cumpleaños.

“ Creo que es un proyecto increíble, estoy muy contento, estoy muy agradecido, de verdad. No sabes lo feliz que me hace poderlo decir, se me quemaba todo por contarles en redes, pero tenía que guardar el secreto y la neta a mí los secretos no se me dan muy bien. Yo soy chismoso y me urgía contarles, pero ya, soy habitante de La Casa de los Famosos ”, declaró "Potro" en el programa.

También admitió que hasta el momento no tiene ninguna estrategia, pero se siente confiado por su experiencia en otros realitys shows de este tipo.

“ No llevo ninguna, simplemente pasármela bien, que se me resbale absolutamente todo, no voy a engancharme con nada, voy a fluir y pues ya se sabe que ahí duermes con el enemigo, ya sabes que van a nominarte, te van a dar puntos; no tomármelo personal creo que va a ser lo mejor y aprovechar todos los momentos al máximo ”, comentó.

"Potro" conocido popularmente entre sus fans, es conocido por sus escandalosas participaciones en realitys shows. Comenzó su carrera en "La Academia" de Tv Azteca, pero su salto a la fama llegó en 2014 con "Acapulco Shore" de MTV.

También ha participado en otros realitys como "Guerreros 2020", "Guerreros 2021", "Inseparables", "All Star Shore", "Las Estrellas Bailan en Hoy" y "La Casa de los Famosos Telemundo".