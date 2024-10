Paulina Mercado revela que se operará hoy por cáncer de garganta

La conductora de televisión y novia de Juan Soler dijo que hoy será operada para que se le extirpe el tumor

Paulina Mercado se enfrenta al cáncer. La conductora reveló en el programa "Sale el Sol" que tiene un tumor cancerígeno en la garganta y será hoy que se someterá a una intervención quirúrgica para extirparlo.

En la transmisión de esta mañana, la comunicadora se sinceró tanto con Gustavo Adolfo Infante como con toda la audiencia al reconocer su diagnóstico.

“ Tengo un tumor en la garganta. Es cáncer y me daba terror decir esa palabra ”, comenzó Paulina.

Contó que tuvo que recurrir a terapia y meditación para poder hablar con sus hijos Emilio y Pedro, así como con su pareja Juan Soler.

" Llevo dos semanas con esto, no sé qué tipo de cáncer es pero estoy esperanzada en que sea el cáncer más amable", expresó. "Mis hijos no están tan tranquilos, lo que más me angustiaba era decirles y les cuesta trabajo entender pero estoy abrazando el proceso ".

Dijo que todo comenzó cuando se hizo una revisión de rutina en los huesos, pero su doctora detectó una "bolita" en su garganta.

" Me regalaron la oportunidad de realizarme un check up, yo me hago los check ups cada año para ver que estoy bien, que estoy sana. Me estaban haciendo un estudio de los huesos, me acosté para que me hicieran un escáner y la doctora que estaba ahí me dijo '¿oye Paulina, esa bolita que tienes aquí en el cuello, desde cuando la tienes?', no me he visto nada, no la había percibido ", contó.

" Ya está muy grande, me lo van a quitar por el cuello. Siento que nuestras cicatrices son un mapa de nuestra vida y esta línea me va a recordar para donde ir y cómo debo de vivir el aquí y el ahora".

Al final, pidió a todos que encendieran una veladora para que su cirugía de hoy saliera bien, y por ahora busca afrontar esto con la mejor actitud posible.

" Las cosas por algo pasan, y no me preguntó por qué, me preguntó para qué y estoy encontrándole un significado lindo ", finalizó.

Esta no es la primera vez que Paulina tiene un problema de este tipo, pues en 2022 se sometió a una cirugía por un tumor benigno en el cerebro.