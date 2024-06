Paris Hilton comparte su duro testimonio de abuso sexual

La socialité asistió al Congreso para compartir el ataque sexual que sufrió en un centro psiquiátrico a los 16 años

Paris Hilton compartió en el Congreso de Estados Unidos su experiencia de abuso sexual durante sus días de escuela, y pidió mejorar las reformas para garantizar el bienestar infantil.

Ante la Comisión de Medios y Arbitrios, habló abiertamente de las torturas " verbales, físicas, emocionales y psicológicas " que sufrió cuando estudiaba en Provo Canyon, un centro psiquiátrico para "jóvenes problemáticos" en Utah.

Dijo que en dicha institución fue abusada sexualmente y además obligada a tomar medicamentos para desacreditarla.

" Conozco por experiencia personal el daño que causa el internamiento en centros de tratamiento para jóvenes (...) Me ha causado un grave trastorno de estrés postraumático y un trauma que tendré el resto de mi vida" .

Fue a los 16 años que Paris fue ingresada al centro donde, según su testimonio, no le permitieron " hablar, moverme libremente ni siquiera mirar por una ventana durante dos años ".

" Me obligaron a tomar medicamentos y abusaron sexualmente de mí. Me inmovilizaron violentamente y me arrastraron por los pasillos, me desnudaron y me encerraron en régimen de aislamiento ", lamentó.

Aunque la también actriz dijo que no culpaba a sus padres de lo sucedido, sentía que no podía pedirles ayuda porque, además de pensar que no le creerían, era monitoreada constantemente.

" Mis padres fueron completamente engañados, mentidos y manipulados por esta industria con ánimo de lucro sobre el trato inhumano que estaba sufriendo ".

Alzó la voz para mejorar las condiciones de los niños y jóvenes que forman parte del sistema de bienestar, especialmente de quienes no cuenten con el apoyo de padres o tutores para protegerlos.

" Como madre, estas historias me rompen el corazón (...) El trato que estos niños han tenido que soportar es criminal. No pararé hasta que la juventud estadounidense esté a salvo" , recalcó.

" Si eres un niño del sistema, escucha mis palabras: Te veo. Te creo. Sé por lo que estás pasando y no me rendiré contigo. Eres importante, tu futuro es importante y mereces todas las oportunidades para estar seguro y apoyado ".