La Vedette lanza fuertes declaraciones: “El hombre hace lo que la mujer le permite”.

Niurka Marcos durante una charla con el medio de comunicación Delarosa.tv, se le cuestionó su opinión sobre la polémica que rodea a Irina Baeva y Gabriel Soto a lo que la Vedette arremetió con contundentes declaraciones, del mismo modo, mencionó a Geraldine Bazán.

La actriz originaria de Cuba comentó que Gabriel Soto quiso ser un caballero y no hacerla ver como que él la dejó durante un momento complicado de Irina, quien ha estado envuelta en medio de la polémica de la obra de teatro de “Aventurera”

“Yo creo que el gesto de Gabriel fue muy bonito, muy caballeroso. No la dejó sola, la incluyó en una decisión de el término de su relación, si ella no lo quiso valorar o no se está comportando de manera agradecida, pues eso responde a cómo se está sintiendo” , dijo la vedette.

Niurka también comentó sobre los rumores que hablan sobre la supuesta infidelidad de Gabriel Soto: “Siempre ha sido muy picaflor y ha tenido romances por aquí y por allá (…) está muy bueno, puede comerse a la que quiera y es su ped*, también es bronca de quien se lo quiera aguantar”.

“No lo vamos a satanizar, el hombre hace lo que la mujer le permite” , añadió.

Niurka arremete y aconseja a Geraldine Bazán

Geraldine Bazán, quien mantuvo una relación y tuvo dos hijas con Gabriel Soto, hace unos años señaló a Irina Baeva como la amante del actor, por ello, cuando rondaba la noticia de la supuesta ruptura de la pareja, Bazán reaccionó: “Era algo que ya sabíamos. No lo sospechaba, lo sabía”.

“Yo no creo que Irina le haya quitado nada a Geraldine, yo creo que esa relación ya estaba jodid… y que Gabriel se dejó ir con Irina. No creo que haya sido el único cuerno que le pego” , expresó.

Niurka Marcos le envió un consejo a Geraldine, pues aseguró que no podría haber sido la única infidelidad por parte Soto en el lapso que fueron cónyuges: “Geraldine ya debería pasar esa página porque se está viendo… hay más cul** en la vida. ¡Ya, mujer! Ya deja ese tema”.