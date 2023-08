'El novio de México' confirma que se quedará a vivir en el país

Fue el propio Nicola quien ya dio la noticia de que se quedará a vivir en México, luego de que publicara una historia en Instagram, en la que aparecía recostado a lado de su hijo Adriano.

Luego de su éxito en 'La casa de los famosos México', Nicola Porcella ya confirmó que se quedará a vivir en México, uno de los motivos por los que entró al reality show, pues el peruano quería ganar la competencia para invertir los 4 millones de pesos en arreglar si situación financiera en Perú y traer consigo a su madre Fiorella, su hijo Adriano y la madre del menor Francesca y, tal parece que, aunque no se convirtió en el ganador del programa, el modelo ya está haciendo todo lo posible para residir de forma permanente en el país.

Fue hace tres años cuando Nicola obtuvo la nacionalidad mexicana, su emoción fue tal que, en agradecimiento por el recibimiento que obtuvo en nuestro país, se tatuó a la virgen de Guadalupe a la que, constantemente, le agradece por las buenas rachas que han sobrevenido en su vida desde que llegó a nuestro país. Sin embargo, en ese momento, no tenía ni idea de que su estancia en México cambiaría el curso de sus días por completo pues, si bien, el peruano ya era conocido por su aparición en programas como 'Guerreros' y 'Reto 4 Elementos' ninguno de estos tuvo el mismo impacto que ha logrado 'LCDLFM'.

Su participación dentro de la casa generó simpatía en la audiencia, debido a que Porcella no sólo goza de un muy buen sentido del humor, sino que, al o largo de las 10 semanas que duró la competencia, abrió su corazón y trató temas como la depresión que padece desde su juventud, la difícil niñez que vivió, su imposibilidad para enamorarse, el amor incondicional que siente por su hijo y, por supuesto, los problemas públicos que enfrentó en Perú, luego de ser acusador por una expareja de haberla violentado y su participación en una fiesta polémica en las que las autoridades peruanas tuvieron que intervenir.

Fue así que, en contraste, de ser denominado 'el hombre más odiado de Perú', sus seguidores en México se encargaron de llamarlo no sólo 'el hombre más amado de México' sino también 'el novio de México', no por nada se convirtió en el segundo finalista del reality show, cuando -al comenzar la competencia- era uno de los competidores menos conocidos.

Y aunque para Porcella fue un shock percatarse de todo el apoyo que recibió, al salir de la casa, su estadía en nuestro país era incierta, como dio a conocer su expareja y madre de su hijo Francesca, la cual, informó a un programa peruano que no era seguro que se quedaran a vivir en México pues todavía desconocía si Nicola habría recibido ofertas de trabajo que le posibilitaran costear su vida en nuestro territorio.

Se queda en México

Sin embargo, fue el propio Nicola quien ya dio la noticia de que se quedará a vivir en México, luego de que publicara una historia en Instagram, en la que aparecía recostado a lado de Adriano, pues los cambios de temperatura hicieron que contrajera una gripe que lo mantuvo en cama la mayoría de este martes.

"Mi gente ¿cómo están? Bueno, acá reportándome, y contándoles que ayer estuve un poco mal", dijo con voz constipada. "La verdad, ha sido una locura desde que salimos, muy agradecido con todos ustedes, no me imagino todavía todo lo que está pasando, la verdad que ha sido muy bonito el cariño de la gente, estoy muy feliz de una noticia que les voy a dar al ratito, estoy acá echado con el que se quedó ayer cuidándome (Adriano), y quiero contarles esta noticia que ¡ya me quedo a vivir acá! ya comienzo a buscar departamento así que nada estoy muy feliz, muy agradecido" , destacó.

Además, contó que abrirá un canal de YouTube desde este miércoles, luego de que recibiera muchas peticiones de sus fans, quienes quieren interactuar más seguido con él.

Cabe resaltar que, aunque Nicola ya confirmó su estadía en México, no aclaró si en esta están integrados los otros tres miembros de su familia que desea que se muden a vivir con él, como expuso a lo largo de toda la competencia, pues ello implicaría rentar dos departamentos y cambiar a Adriano a estudiar en una secundaria en la Ciudad de México.