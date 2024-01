¿Cuántos meses de embarazo tiene Michelle Renaud?

La actriz dio más detalles sobre su embarazo y explicó porqué anteriormente lo había negado.

Después de que Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaran los rumores que señalaban que la actriz estaba embarazada, la protagonista de telenovelas sostuvo un nuevo encuentro con la prensa donde reveló más detalles de la llegada de su segundo bebé.

Durante este breve encuentro, Renaud fue cuestionada acerca de cuántos meses de gestación tiene el bebé, y a pesar de que se especulaba que se encontraba en las primeras semanas, sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que casi comienza su quinto mes: " Creo que tengo 5 meses ", declaró.

También aseguró que aún no conoce el sexo del bebé, situación que no le preocupa debido a que tenía muchos deseos de convertirse en mamá por segunda vez, y esta ocasión con su actual esposo, quien al igual que ella, tienen hijos con sus anteriores parejas.

Rumores negados, pero confirmados

La pareja fue duramente criticada cuando anunciaron su embarazo a través de redes sociales y Michelle explicó que lo negaron ante la prensa debido a indicaciones de su doctor.

" Para dar una noticia de un embarazo hay indicaciones del doctor que tienen que pasar los 3 meses ”, afirmó.

Añadió que es una noticia en la que se tiene que encontrar la mejor forma para decírselo a su familia, y más cuando se encuentran lejos.

“ Cuando la familia está lejos es horrible que se enteren por la tele y no por nosotros. Y por eso les decía 'no, ahorita no' ", destacó la actriz.

Por su parte, Matías Novoa explicó que era un momento íntimo, y antes de dar a conocer la noticia tenían que asegurarse de que el bebé se encontraba bien.