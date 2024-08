Netflix prepara serie animada de Mafalda

La famosa tira cómica será adaptada a la animación por el director Juan José Campanella.

Netflix sorprendió a todos sus suscriptores al anunciar una serie animada basada en la famosa tira cómica 'Mafalda', creada por el caricaturista Quino.

El proyecto será dirigido por el argentino Juan José Campanella, quien ha estado a cargo de proyectos como 'Metegol' y 'El secreto de sus ojos'.

" Yo tenía siete u ocho años cuando se publicó el primer compendio de tiras de Mafalda en forma de librito. Mis viejos leían la tira y me decían que yo no la iba a entender. Qué ofensa. Qué desafío. Fui corriendo a comprarlo y todavía me acuerdo venir subiendo la barranca de Melo mientras lo leía, largando carcajadas y admitiendo que, efectivamente, había tiras que no entendía. Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír muchísimo, sino que de vez en cuando me mandaban al diccionario. Y cada palabra nueva que aprendía venía con el premio de una nueva carcajada ", relató Campanella en un comunicado.

También relató que en una ocasión, el propio Quino fue a visitarlo mientras trabajaba en la producción de 'Metegol'.

" Recuerdo que fue ese día que Quino intentó, por primera vez, dibujar con un lápiz digital. Un gigante como él que había inspirado a generaciones de dibujantes con su trazo, y a muchos más humoristas con su sentido de la ironía y el comentario agudísimo, le iba dando forma a un trazo, pero como nunca antes, sin tinta ni papel. Su entusiasmo era el de un chico con un juguete nuevo, haciendo decenas de preguntas ", cita la carta publicada por Netflix.

Nuevas generaciones

Y admite también lo difícil que es llevar a Mafalda a las nuevas generaciones, pero está dispuesto a aceptar el reto.

" Sabemos que no podremos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar. Pero soñamos con que los que somos devotos de ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros chicos, y aunque haya cosas reservadas solo para adultos, podamos todos largar una carcajada en familia, y por qué no, ir al diccionario de vez en cuando. Sin duda, y por lejos, el desafío más grande de mi vida ", finalizó.

Mafalda es un ícono cultural en Latinoamérica, pues sigue a una niña curiosa y directa que cuestiona el mundo de los adultos con sus reflexiones filosóficas que trascienden actualmente en el tiempo.