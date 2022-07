Esta es la lista de series que saldrán de Netflix en julio

Betty la Fea no es la única que se va de la plataforma

Todos nos sorprendimos cuando se anunció que la telenovela colombiana "Betty, la fea" (1999) sería una de las que se despediría del servicio de streaming, ya que desde que se integró al listado, se posicionó dentro del top 10 de la plataforma.

Pero este no es el único contenido que saldrá de las filas de Netflix, aquí te compartimos las fechas en que salen otras películas y series.

1 de julio:

"Record of Grancrest War"

Es un anime japonés que retrata la historia de Siluca, una maga con el poder de detener al "Caos", que gobierna el mundo misterioso en el que habita, junto a Theo, una personalidad cuya poderes sobrehumanos conferirá de seguridad y confianza a la joven de 17 años con la que construirá una historia de amor enternecedora.

"Las casas más extraordinarias del mundo"

Si eres amante de la arquitectura, esta es una serie que no debes perderte, pues el arquitecto Piers Taylor y la actriz Caroline Quentin hacen un viaje a través de las zonas montañosas de todo el mundo, en búsqueda de construcciones edificadas encima de montañas, a lo largo de tres temporadas ¿una locura, no?

"L.A.’s Finest"

Es el spin-off de "Bad Boys”, donde dos detectives (Gabrielle Union y Jessica Alba) se enfrentan a las y los criminales más peligrosos, mientras que tratan de crear un vínculo que, en principio, resultará complicado, ya que una de ellas es una exagente de la DEA y la otra una excriminal.

2 de julio:

"Fangbone"

Es una serie animada donde un niño de 9 años (Fangbone) que pertenece a la época de los bárbaros -cuando la humanidad abandonó el salvajismo pero no alcanzaba el estado de civilización todavía- es transportado mediante un portal mágico a un salón de clase de estudiantes de tercero de primaria, en donde conocerá a Bill, un pequeño con quien entablará una gran amistad, clave para combatir al villano que quiere acabar con su región natal, Skullbania.

11 de julio:

"Betty, la fea"

La telenovela emitida por primera vez en octubre de 1999 y múltiples veces retransmitida, protagonizada por Beatriz Pinzón Solano, una mujer de estudios y especialista en finanzas que consigue un puesto dentro de una empresa dedicada a la industria de la moda, se ve envuelta en una serie de desafíos personales y profesionales cuando conoce a Armando Mendoza, su jefe y el hombre del que se enamorará.

12 de julio:

"Real Detective"

Es una serie policiaca que, a través de dos temporadas, narra la historia de diferentes agentes estadounidenses y los recuerdos que conservan de los casos que más los marcaron durante su carrera como policías.

15 de julio:

"Granblue Fantasy: The Animation",

Este anime es una animación del videojuego "Granblue Fantasy", donde un joven llamado Gran tiene el sueño de convertirse en un viajero del cielo. Su destino tomará el rumbo que desea luego de conocer a Lyria, a quien salva durante un trágico accidente, con quien emprenderá un viaje motivado por la aventura y el frenesí.

"Angel Beats!"

Es un anime dramático que tiene lugar en una secundaria situada en el limbo, ¿las y los estudiantes? Son jóvenes que han fallecido y que no han logrado trascender, por traumas y el sufrimiento que experimentaron mientras vivían, asuntos que tendrán que resolver en su estancia en esa institución académica poco usual.

"Anohana: The Flower We Saw That Day"

Es otro anime que trata el tema de la trascendencia, luego de la muerte, pues un grupo de amigos de la fallecida Menma tratan de ayudar a su amiga a descansar luego de la vida terrenal.

"Dawson’s Creek"

Es la historia de un joven que sueña en convertirse en un cineasta y vive un golpe emocional que cambiará su perspectiva sobre la vida, a lado de su mejor amiga, que vive enamorada de él en silencio, y un grupo de amigos que lo ayudarán a llevar una vida más llevadera y, algunas veces, con experiencias caóticas.

16 de julio:

"Scream"

Es una serie inspirada en el clásico de terror de los 90, en el que un grupo de jóvenes tendrá que enfrentarse a un asesino serial obsesionado con perturbar la tranquilidad de un pequeño poblado en Estados Unidos.