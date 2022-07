La navojoense Dana Robles elige a David Bisbal en "La Voz México"

La oriunda de Navojoa, Sonora, cautivó los oídos de Yuridia, Joss Favela y David Bisbal, siendo a este último a quien eligió como su coach en "La Voz México".

Con la canción “Como una Ola” de Rocío Jurado se presentó Dana Robles Zazueta en la Voz México 2022, logrando cautivar en su audición a los coach Yuridia, Joss Favela y David Bisbal.

Tras unos segundos de duda, la navojoense optó por integrarse a las filas del español David Bisbal, a quien consideró como un artista de talla mundial que podría aportarle mucho a su carrera.

Robles Zazueta logró que los tres cantantes dieran la vuelta a sus sillas, porque el equipo de las Ha*Ash ya se encontraba completo, pero no dejaron pasar la oportunidad de reconocer el talento de la joven de 19 años de edad.

“Te sientes rara cuando estás cantando ante cinco grandes artistas y ves que nadie voltea sus sillas, es una experiencia muy increíble, pero a la vez muy dramática” , compartió.

La estudiante de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), plantel Navojoa, aseguró que fue la última participante que se integró al equipo de David Bisbal.

“Ese día sentí tan cerca a mi abuelo, no sé porque, pero sentí una paz. Cuando pisé el escenario, me desconecté totalmente, sin embargo, me temblaban las piernas y mis pelitos de mis brazos se me pusieron chinitos” , argumentó.

Indicó que canta desde los seis años de edad y desde los diez en público.

“Yo cantaba todos los domingos en la Plaza 5 de Mayo, eso prácticamente me ayudó mucho para desenvolverme en cualquier tipo de escenarios” , describió.

Dana fue la última participante que seleccionó David Bisbal para su equipo, por lo que aseguró sentirse afortunada, ya que de 380 personas que estuvieron en el último filtro, solamente 180 lograron pasar a las audiciones.

A la joven la puedes encontrar en sus redes sociales como Dana Robles en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.