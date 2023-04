Jeremy Renner revela pensó que moriría y dejó sus últimas palabras

Renner sufrió lesiones graves al inicio de 2023, incluyendo su pecho completamente aplastado y dificultades extremas para respirar, luego de que una máquina quitanieves lo arrolló y sufrió lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo.

El actor Jeremy Renner, conocido por su papel en el Universo Cinematográfico de Marvel como Hawkeye, reveló que tras el accidente que sufrió a inicios de este año en Reno, Nevada, para salvar la vida de su sobrino, llegó dejar sus últimas palabras el día que sintió que sería su último en esta vida.

Según informes, el accidente ocurrió el pasado 1 de enero lo que lo llevó a ser hospitalizado en estado crítico, incluso se supo después que el actor se fracturó 30 huesos.

Te puede interesar Jeremy Renner trataba de salvar a su sobrino cuando ocurrió el accidente

Después del incidente, Renner compartió que mientras se encontraba hospitalizado, creyó que sería su último día de vida y escribió sus últimas palabras en su teléfono para despedirse de sus seres queridos.

"Estaba escribiendo notas en mi teléfono para que mi familia tuviera mis últimas palabras" , dijo el actor en una entrevista próxima a estrenarse en ABC.

La llamada al 911 reveló que Renner sufrió lesiones graves, incluyendo su pecho completamente aplastado y dificultades extremas para respirar. Además, la máquina quitanieves lo arrolló y sufrió lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Renner compartió entonces una foto desde la cama del hospital en donde claramente se le ve herido y ha emitido un mensaje agradeciendo a sus seguidores por sus amables palabras.

El actor se encuentra en recuperación después del accidente, mientras que la entrevista en ABC, titulada "Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview - A Story of Terror, Survival and Triumph", se estrenará el 6 de abril.