Galilea Montijo revela quiere tener una niña

La famosa conductora de televisión, Galilea Montijo, durante el programa 'Netas Divinas', reveló sus planes para este 2024, en los cuales se propuso ser madre por segunda ocasión; la presentadora, comentó que realizó un recuento de su estado emocional durante el pasado 2023, y añadió que pasó por momentos complicados.

“ El año pasado [...] fue para mí de muchos contrastes [...] En lo personal, al principio muy doloroso; profesional, padrísimo. Hubo cosas muy padres [...] Cerrar ciclos, cumplir metas y propósitos, pues los de siempre, ya sabes, tener más disciplina. Y, arrancó con estos propósitos de [...] soltar las cosas, como tengas que soltarlas ”, dijo.

Montijo expresó que su mayor deseo es convertirse en mamá nuevamente a los 50 años de edad y que ya se encuentra investigando sobre el tema, ya que biológicamente todavía le es posible cumplir su anhelo.

“ Personalmente, me queda claro que ya no puedo quedar embarazada. Entonces sí, estoy buscando una opción, porque no me quiero quedar con las ganas de una niña. No sé, la opción de adoptar, de un vientre. No tengo idea ”, dijo la conductora.

Luego de revelar sus planes de maternidad, la conductora mexicana bromeó con sus compañeras Natalia Tellez, Daniela Magun y Paola Rojas, señalando que era la primera vez que habló con honestidad sobre el tema.