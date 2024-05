Gabriel Soto le fue infiel a Irina Baeva, sostiene Geraldine Bazán

Hasta ahora, Bazán se había hermética a la hora de hablar de Gabriel Soto, sin embargo, en esta ocasión, optó por romper el silencio.

Geraldine Bazán siempre ha sido hermética a la hora de hablar de Gabriel Soto, su exesposo, y la relación que sostiene con Irina Baeva, con la que aparentemente le fue infiel. Sin embargo, en esta ocasión, optó por romper el silencio, al sugerir que el actor le fue infiel a la actriz rusa con otra famosa con la que, tal parece, tiene una buena relación.

En 2018, el matrimonio entre la actriz y Gabriel quedó completamente disuelto, después de un año de haberse separado por los rumores de infidelidad, en el que el nombre de Irina estuvo involucrado.

A partir de ahí, los malos términos en que quedó la pareja fueron evidenciados de manera pública, sobre todo, por parte de la madre de Geraldine, doña Rosalba Ortiz que defendió a su hija, a escapa y espada, y en muchas ocasiones arremetió en contra de Baeva.

Durante todos estos años, Bazán prefirió mantener un perfil bajo cuando se trató de hablar de Gabriel, por lo que sorprendió mucho cuando, durante su estancia en 'La casa de los famosos 4', habló de la relación actual de su exmarido.

Durante una conversación con Paulo Quevedo, la actriz expresó que Soto y Sara Corrales habían tenido un romance, cuando el actor aún era pareja de Irina.

Además, destacó que en esa época, su relación con el padre de sus hijas mejoró, aparentemente, por la intervención de Corrales. Sin embargo, su relación no se concretó y Gabriel regresó con Irina, los desacuerdos entre los dos volvieron a hacerse presentes.

Ahora que el reality acabó. y Geraldine regresó a México, la prensa la esperaba en su arribo al aeropuerto de la CDMX, donde fue cuestionada acerca de sus más recientes dichos y, aunque en principio trató de evadir el tema, justificándose en que, dentro de la casa, se olvidan que hay cámaras que los observan, al final, sostuvo sus declaraciones.

"No te das cuenta de verdad, después de tanto tiempo, olvidas un poco en el contexto en el que estás, nunca fue con ninguna intención, creo que se nota, se contó como una anécdota y no solamente mía, todos estábamos hablando de lo mismo, pero ya pasó, el reality ya acabó" , dijo en principio.

"Me hago responsable de lo que pude haber dicho, lo único que puedo decir es que no dije ninguna mentira, yo no digo mentiras y sí lo comento es porque fue algo anecdótico" , precisó.