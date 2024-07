Flor Rubio y Ricardo Casares tienen pelea en vivo en 'Venga la Alegría'

Los conductores del programa tuvieron una fuerte discusión en vivo por una nota que compartieron

Flor Rubio y Ricardo Casares protagonizaron una fuerte discusión en vivo en la más reciente emisión de 'Venga la Alegría'.

Todo ocurrió en la sección 'Zona de Espectáculos donde compartían la nota de que el empresario Víctor González Herrera desmintió cualquier relación con Irina Baeva, luego de que terminara su relación con Gabriel Soto.

“Por una casualidad de la vida Irina estuvo presente en un evento que tenía que ver con su empresa y alguien que no tenía nada que hacer se le ocurrió inventar que había una relación” , comentó Flor Rubio.

“Nosotros tenemos que desmentir esto porque luego por eso, a nosotros nos dicen ‘programas de chismes’. No, aquí damos información del espectáculo, éste sí es un chisme y hay que desmentirlo porque le puede costar una relación” , agregó Ricardo.

Pero las cosas cambiarían más adelante cuando compartieron la opinión de Emmanuel Palomares sobre el rompimiento de Irina y Gabriel.

"Donde hubo fuego...cenizas quedan" , comentó Flor Rubio, a lo que su compañero Ricardo Casares la corrigió.

“No, no me vengas con eso Flor, por Dios Flor Rubio. No vendas chismes que no. Hace un minuto dijimos que no decimos chismes y dices eso” , dijo Ricardo.

Aunque Flor le pidió que se callara, el conductor continuó al asegurar que él no vendería chismes igual que su compañera.

“¿Cómo? Nos perdimos absolutamente. No hay un sólo argumento en los chismes de Flor Rubio. Yo me pinto mi línea, yo sólo doy información ” , respondió Ricardo.

Fue entonces que Flor pidió un momento para poderse explicar respecto a su comentario.

“Lo que dije es que el dicho dice ‘donde hubo fuego cenizas quedan’, por eso es que le preguntamos, no porque yo esté anunciando que quedan cenizas en esa relación” , explicó Flor Rubio.

“¿Qué clase de Laura Bozzo eres? No, no” , sentenció Ricardo.

Patricio Borguetti por su parte no participó en la discusión pero se mostro visiblemente incómodo.