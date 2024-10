Ex suegra de "Albertano" lo cuestiona por la muerte de su hija

La mamá de Elizabeth, ex pareja de Ariel Miramontes, pidió al actor que se contacte con ella

Ariel Miramontes, conocido por su personaje "Albertano", está en el ojo del huracán luego de que su ex suegra le enviara un mensaje público cuestionándolo sobre la muerte de su hija.

La señora Elizabeth asegura ser la madre de la ex esposa del actor, quien tiempo atrás dio a conocer que era padre soltero de tres menores. Ahora, aparentemente su ex pareja murió y busca desesperadamente que Ariel la contacte para darle respuestas sobre las causas.

Los videos se publicaron en TikTok y fueron compartidos por la influencer Chamonic, donde le dice que sabe que él se hizo cargo de los gastos funerarios, por lo que necesita saber lo que sucedió con su hija.

" Señor Ariel Miramontes, soy Elizabeth, la mamá de Elizabeth, la madre de tus hijos, este video lo hago para que me ayuden a contactar al señor 'Albertano', porque quiero respuestas sobre la muerte de mi hija Elizabeth, porque yo sé que tú te hiciste cargo de los gastos funerarios ", señala la mujer.

Elizabeth, quien actualmente vive en Estados Unidos, revela que fue hace un mes que tuvo contacto por última vez con su hija, y que hace una semana fue que se enteró de su muerte.

" He tenido comunicación con ella hace un mes, hablamos, ella nunca me dijo que estaba enferma (...) Mi hija no estaba muerta, mi hija estaba viva, yo no entiendo por qué dicen que hace años que ella se murió, cuando no es cierto (...) en la vida privada de ellos no me voy a meter, simplemente quiero hablar con él y que me digan la fecha en que murió ", mencionó.

" Me han dicho dos razones por las que murió y yo no creo, yo quiero hablar con él. Lo he tratado de localizar por redes y no tuve respuestas (...) Albertano es papá de mis nietos, fue pareja de mi hija, mi hija vivía en otro lugar ".

Finalmente reiteró que no quiere dinero y que lo único que busca son respuestas por el deceso de su hija.

"L o único que quiero es que él me informe, que él me diga la verdad de lo que pasó, porque tengo entendido que él pagó todos los gastos, también quiero agradecerle ".

" Le pedí apoyo a las autoridades del lugar donde murió, ya me comuniqué con ellos pero no tengo respuestas porque estoy hasta acá, y no me dan información (...) no saben lo doloroso que es perder un hijo, no puedo dormir, nada más estoy pensando cuándo murió, de qué murió mi hija, y nadie me da información ".