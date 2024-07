"No sé dónde anda": Cristian Castro habría dejado sola a Verónica Castro

La actriz dijo que su hijo no la visitó ni le llamó tras ser operada de emergencia (SUMARIO)

Parece que hay roces entre madre e hijo, pues Verónica Castro dijo que su hijo Cristian Castro no se reportó ni la fue a visitar al hospital cuando fue operada de emergencia.

Fue a través de "Ventaneando" donde la actriz habló acerca de su actual estado de salud luego de preocupar a sus fans por ser hospitalizada tras sentir un fuerte dolor en el hombro.

" Hubo un dolor que tenía yo, medio raro en el hombro, a lo mejor un movimiento que hice y no me di cuenta ", dijo Verónica.

La también cantante relató que debido a la complejidad de la lesión, que fue asociada con una caída de camello que sufrió hace dos años, tuvo que ser operada.

" Sí, tiene que ver todo con el jalón del elefante obviamente, cuando te pasó algo tan fuerte, tan grave.. y la edad que no ayuda nada ", continuó.

" (Estuve) un día internada, dos anestesias generales; en la mañana la primera operación, la segunda por la tarde y ya por la noche salí, fue rápido todo ", detalló.

Fue entonces que dijo que su hijo menor, Michel, es quien ha estado al pendiente de su salud, a diferencia de Cristian que no se reportó ni ha sabido nada de él desde que dejó su gira con Yuri.

" Está conmigo Fabiola, Ivonne y, por supuesto, Michel viene, me da mis vueltas cada que puede, ahora sí que está pendiente hasta donde se puede. Cristian no sé... no sé dónde anda, lo último que supe que estaba muy sentido porque Yuri dijo que no era amigo, ya sabes... ¿pa´ qué te digo? ", comentó.