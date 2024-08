Andrea Legarreta y Andrea Escalona humillan a Mariana Echeverría en "Hoy"

Las conductoras del matutino de Televisa enfrentaron a la ex participante de "La Casa de los Famosos México"

Finalmente Mariana Echeverría enfrentó cara a cara a Andrea Escalona y a Andrea Legarreta luego de las polémicas declaraciones que hizo en "La Casa de los Famosos México".

Fue durante el reality show que Echeverría aseguró que las conductoras de "Hoy" no querían a Arath de la Torre, lo que rápidamente fue desmentido y criticado por las integrantes del programa de Televisa.

Sin embargo, fue en la emisión de ayer del matutino que a Mariana le tocó enfrentar a ambas y pedir perdón.

" Tan querida y ahora repudiada ", fue uno de los comentarios más fuertes que lanzó Andrea Legarreta contra Mariana Echeverría.

“ Lo que es muy importante es lo siguiente: me han etiquetado porque quieren ver sangre. Aquí la realidad y lo que sí me gustaría, porque esta casa también ha sido tu casa, en esta casa te hemos abrazado, arropado incluso como amiga, Mariana, nos hemos acercado a ti de manera amorosa, la jefa te ha apoyado en muchos momentos, entonces eso nos generó una decepción ”, continuó.

Mariana rompió en llanto e, igual que lo hizo por medio de sus redes sociales, reiteró una disculpa para las dos conductoras.

“ Ofrecí una disculpa y la vuelvo a ofrecer ahora por hacer cosas sin el fundamento de ser verídica la cosa ”, dijo.

Legarreta aclaró que si Arath de la Torre llega a aislarse es por su naturaleza mediativa y no porque tenga una mala relación con alguno de sus compañeros. Es entonces que Escalona agregó que tiene un profundo cariño hacia el también actor.

“ ¿Te digo algo? Si a alguien quiero, admiro, respeto, que es mi amigo, es amigo del Tenorio, que estuvo en la muerte de mi mamá, que estuvo en el nacimiento de mi hijo, si hay alguien con quien tengo una relación estrecha de cariño y que siempre he estado con él es Arath de la Torre. Te lo digo de frente ”, aclaró Andrea Escalona.

Mariana aseguró que luego de la experiencia vivida y las consecuencias de sus actos aprendió a no hablar nuevamente sin fundamento.

“ Te pido disculpas porque hablé sin fundamento, me equivoqué y al final no es motivo de pelear, se dicen muchas cosas, no es cuestión de pelear, ni de arrancar cabezas, sino de concientizar, dar la cara y decir: ‘la regué'. Ni me voy a victimizar, ni lo voy a justificar. Voy a aprender ”.