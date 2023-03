Así es la relación de Alfonso Herrera con sus excompañeros de RBD

Desde que se anunciaron las fechas de la gira de RBD, uno de los temas que más se habla es de la ausencia del actor.

Agosto será el mes que dará inicio a la gira "Soy Rebelde Tour" y diciembre tendrá la última función. RBD vuelve a los escenarios, pero con una ausencia que ya se veía venir: la de Poncho Herrera. El artista de 39 años ha decidido darle prioridad a otros compromisos.

Si bien se rumoreaba que Alfonso Herrera no sería parte de la gira de RBD, se terminó de confirmar su ausencia en enero, cuando todos los integrantes de la banda se sumaron a la estrategia de marketing para el anuncio de su regreso y el actor quedó totalmente fuera de cualquier acción.

La carrera del histriónico ha crecido exponencialmente y muchos de sus compromisos laborales son de carácter inamovible y tienen que ver con producciones internacionales. Es por eso que las fechas de la gira de RBD resultaban incompatibles con su agenda.

Esto fue lo que dijo de sus compañeros

Recientemente, Herrera ha sido parte de la premiere y el estreno de su último trabajo cinematográfico: "¡Qué viva México!". La película fue dirigida por Luis Estrada y protagonizada además por Ana de la Reguera, Damián Alcázar, Joaquín Cosío y Ana Martín. Fue justamente en este evento, que quien supo ser Miguel Arango Cervera en "Rebelde", habló con la prensa sobre sus compañeros.



"Fíjate que los invité, así que en una de esas… Si vienen, brindamos y nos tomamos una foto todos juntos", fue lo que declaró el actor ante la prensa presente. Pero lo que sucedió y dio que hablar fue la ausencia de sus excompañeros de elenco y de banda. De esta manera, se reavivó el rumor de enemistad.

Sin embargo, es sabido que Dulce María, Maite Perroni, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez han manifestado que no hay ningún tipo de rencores ni malas vibras con su excompañero de equipo. "Creo que nosotros entendimos perfectamente que si a una persona no le gusta bailar y cantar, no es lo que le gusta pues. ¿Para qué lo hace? Claro, es totalmente respeto", fue parte de las declaraciones que ha hecho Chávez para la prensa.