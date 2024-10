Carmen Armendáriz apuesta por el talento joven en "El Precio de Amarte"

La productora de la telenovela "El Precio de Amarte" está abierta a trabajar con actores nuevos

Mientras que algunos productores y cineastas son reacios a trabajar con el talento joven, Carmen Armendáriz está más que abierta a incluirlos en sus proyectos.

La productora, quien estuvo a cargo de "Ventaneando" en 1996, vio grandes resultados en su nueva telenovela "El Precio de Amarte", donde gran parte de su elenco son jóvenes y actores emergentes.

" Estoy muy feliz con el elenco de chavitos nuevos, de chicos que algunos apenas van empezando y otros ya han hecho sus pininos, pero de verdad me tienen impresionada. Sebastián Poza, Nina Rubín, Nicolasa Ortiz, super trabajadores todos y dispuestos a dar el 100. Me encantó su trabajo en la telenovela, porque lo están haciendo de maravilla ", dijo Carmen Armendáriz en entrevista con e Media.

"El Precio de Amarte" cuenta la historia de Diego, un joven que regresa años después a su pueblo natal bajo una nueva identidad para hacer justicia por la muerte de sus padres. Se encontrará con su amor de la infancia, Amelia, quien ya está casada y tiene un hijo, pero los sentimientos resurgirán para mostrar que nada entre ellos ha cambiado.

" Es una búsqueda de justicia, de verdad, de respuestas. De reencuentro con sus amigos, con personas de su pasado, y por supuesto el amor de su vida, Amelia, pero ella ya está casada y además tiene un hijo. Su esposo es un hombre celoso que trae mucho relajo, y pasarán muchas cosas que pondrá a todos al borde de la silla ", relató.





El requisito de Carmen para sus actores

Ya sea talento joven o intérpretes consagrados, la productora busca que sus actores sean personas amables, que se aprendan sus diálogos y sobretodo, se dejen dirigir.

" Yo lo que busco en un actor es que se deje dirigir. Yo les doy una hoja, la leen, se aprenden su diálogo, lo dicen y luego llega la dirección y le da instrucciones. Y ahí te das cuenta si aceptan, si entienden lo que es tomar una dirección o no, y esa es la diferencia. Para mí es una maravilla trabajar con gente así porque no sabes lo difícil que es cuando no te hacen caso ", comentó Armendáriz.

" Yo cuido mucho a los actores en general, porque pues vengo de una familia de actores, y cuando son nuevos o jovencitos lo hago todavía más. Lo que quiero es que todos se sientan cómodos, que estén bien, felices y contentos para que el trabajo salga muy bonito ".

Carmen trabajó en melodramas como "La usurpadora" (2019), "María Félix: La Doña", "La madrastra" (2022) y más, donde la fórmula del éxito fueron siempre las historias de amor, algo que a la fecha no pasa de moda.

" Tenemos la costumbre de ver el cine mexicano de 1940 y son historias de amor, son melodramas. Si hay acción, puede haber suspenso y bla bla bla, pero la historia de amor nunca falla. Es más, en las películas de hoy en día, extranjeras, donde hay acción y la madre hay una historia de amor. Y suena como ridículo que te lo diga, pero es verdad ", finalizó.

La telenovela se estrenó el pasado 2 de septiembre y se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas en el canal Las Estrellas.

No te lo pierdas

Telenovela: El Precio de Amarte

Elenco: Marcus Ornellas, Scarlet Gruber, Jorge Poza, Alejandra Barros, Kenneth Lavill, Antón Araiza, Gabriel Porras, Nina Rubín, entre otros más.

Producción: Carmen Armendáriz

Dirección: Héctor Márquez y Enrique Arroyo

Horario: de lunes a viernes a las 21:30 horas

Canal: Las Estrellas