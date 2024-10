Brenda Bezares reacciona a la visita de Paul Stanley a LCDLFM

La esposa de "Mayito" rompió en llanto por las palabras del hijo de Paco Stanley

Brenda Bezares no pudo contener el llanto después de la visita de Paul Stanley a "La Casa de los Famosos", donde se encontró frente a frente con su esposo Mario Bezares.

Todo ocurrió la noche del miércoles 25 de septiembre, cuando el conductor de "Hoy" decidió entrar de sorpresa al famoso reality show para visitar a los finalistas bajo la dinámica "congelados", es decir, que tenían prohibido moverse.

Fue ahí donde pudo reencontrarse con Mario, quien tiempo atrás fue encarcelado como sospechoso del asesinato de su padre Paco Stanley, pero luego fue absuelto de los cargos. Paul dejó en claro que dejó atrás todo ese oscuro pasado y que no tiene nada en contra de "Mayito".

" Solo quiero decirte que estoy en paz contigo y yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida, es mi hija y quiero una nueva vida, dejar todo atrás, te deseo lo mejor para ti y tu familia, bendiciones y de verdad lo has hecho muy bien ", dijo Paul a Mario, quien rompió en llanto.

Brenda Bezares se quiebra en redes sociales

Brenda Bezares, quien enfrentó junto a su esposo Mario la polémica de Paco Stanley, rompió en llanto en redes sociales luego de presenciar la visita de Paul a "La Casa".

Agradeció entre lágrimas que las heridas del pasado hayan sanado y que con esto le trajera paz a su familia.

" Estoy que no puedo, agradezco a Dios este momento, la oportunidad que tiene Mario, agradecerle también a Paul, no saben cuánto dolor se está sanando, cuántas cosas están sanando con eso, yo estoy enferma pero no podía dejar de decirles que que esto es gracias a ustedes, Mario no está solo y gracias Paul" , reiteró.

Dijo que aún estaba en shock por lo sucedido y que esto representará una nueva etapa tanto para Paul como para Mario.

" Ayer fue un día muy importante para nosotros como familia ", admitió.