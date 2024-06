Arath de la Torre es el quinto habitante de "La Casa de los Famosos México"

El actor es otro de los confirmados para la segunda temporada del reality show que estrenará en julio

Arath de la Torre es el quinto habitante confirmado para la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", que estrenará el próximo 21 de julio en la plataforma Vix y en el canal Las Estrellas.

Galilea Montijo, quien regresará en esta edición como la conductora del reality show, fue quien confirmó la participación del actor a través de la reciente emisión del programa "Hoy".

Divertido, irreverente y multifacético, así es mi quinto habitante ¡Bienvenido a #LaCasaDeLosFamososMX, @ArathdelaTorre!



Gran Estreno, 21 de julio a las 8:30 p. m. por #LasEstrellaspic.twitter.com/ksw3V0pNfx — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 25, 2024

Ante el anuncio, el intérprete de "Cándido Pérez" dijo que estaba emocionado de que las nuevas generaciones lo conozcan a través de "La Casa de los Famosos".

" Yo juré que no lo iba a volver a hacer pero cuando me hablar Rosa María Noguerón, me dice: 'creo que puedes mostrar la mejor cara de Arath, la mejor versión, ahora que eres padre, que eres una persona más madura, que tienes otros conceptos de la vida y puedes jugar mucho dentro de 'La Casa' ", mencionó de la Torre.

" Es un lugar en el que muchos quisieran estar (...) quiero que las nuevas generaciones vean quién es Arath, hacer comedia, divertirme, entretenerme, pasarla rico. No traigo como una estrategia planeada, pero lo que sí quiero es divertirme ".

Arath también dijo que "La Casa de los Famosos" representará un reto mucho más grande que cuando estuvo en "Big Brother VIP" en el año 2000, ya que en aquel entonces solo permaneció 28 días y además no habían redes sociales.

Además de De la Torre, los otros habitantes confirmados hasta el momento son Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Shanik Berman y Agustín Fernández.