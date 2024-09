Así fue el regreso de Anahí a Televisa tras 13 años de su última telenovela

La cantante volvió a los foros de Televisa tras 12 años para grabar la nueva temporada de "¿Quién es la Máscara?"

Anahí no pudo evitar romperse en llanto al pisar los foros de Televisa tras 12 años de su último proyecto. La cantante sintió el golpe de todos sus recuerdos del pasado al regresar a la televisora de San Ángel para grabar la nueva temporada de "¿Quién es la máscara?" donde ella fungirá como una de las investigadoras.

En entrevista con Andrea Legarreta en el programa "Hoy", la también actriz confesó sentirse conmovida por el recibimiento que tuvo, pero que también recordó los duros momentos que atravesó cuando estaba en el auge de su carrera con la telenovela "Rebelde" y el grupo musical RBD.

¡En exclusiva! Entrevistamos a nuestra querida @Anahi sobre su regreso a las pantallas de Televisa. pic.twitter.com/eAb4nfIvey — Programa Hoy (@programa_hoy) September 5, 2024

“ Ay, Andrea, te quiero mucho, y no sabes lo que valoro tus palabras, lo que son para mí, lo que las agradezco, porque es muy bonito sentir que algo hiciste bien, que dejaste algo bonito en corazones que tocaste en tu vida ”, expresó la cantante.

“ Sí, bien lo dices, nos conocemos de toda la vida y tú viviste muy cerca muchos momentos muy duros para mí, donde mientras yo batallaba con un problema emocional, físico, era muy criticada, muy señalada, muy buleada, muy lastimada y eso fue todavía más duro, porque además era público. Cuando además sientes que te atacan los leones, es todavía más feo y más duro ”.

Fue durante el punto más alto de su carrera que Anahí enfrentó duros trastornos alimenticios que pusieron en riesgo su salud y estabilidad emocional. Fue por eso que ahora la artista dijo sentirse feliz de poder regresar más fuerte que nunca y en paz con su pasado.

" Hoy, a esta edad y desde esta persona que soy, me da mucha alegría poder llegar así de feliz, de sana, de fuerte, y claro, tengo mis temas, y a veces nos equivocamos y nos caemos y la regamos, pero hoy te puedo decir que estoy en paz con la vida, estoy en paz con todo ”, comentó.

“ Es que realmente ha sido toda mi vida. Tengo algunos recuerdos, pero realmente tengo muchas imágenes, porque hoy podemos ver en YouTube todo. Entonces, puedo volver a ver ese primer momento donde entré a un foro y donde me dicen ‘¿cómo te llamas?’ Y yo, ‘Anahí’, ‘¿cuántos años tienes?’, ‘¡Dos años!’. Y ahí empezó la magia, ¿no? Entonces, es para mí muy emocionante" .

En ese sentido, agradeció poder formar parte de la nueva temporada de "¿Quién es la Máscara?", que es uno de sus programas favoritos, y además, no se encontraba entre sus planes regresar a la televisión.

“ La verdad es que para nada estaba en mis planes volver a la tele. Imagínate, ¿cómo podría yo?, ¿en qué podría encajar?, si yo pues ya obviamente no voy a actuar, y cuido mucho las cosas en las que aparezco, porque por todo, mis hijos en primer lugar y todo. Entonces, lo veía como algo muy lejano. Ahora que terminamos este tour maravilloso, impresionante (de RBD), pues más, porque dije ‘les toca un tiempo de aterrizar’. Y de pronto llega esta propuesta y como que me brillaron los ojitos ”.

Además, confesó que fueron sus hijos quienes la animaron a aceptar el proyecto y volver a la televisión.

" Yo les dije: ‘les voy a enseñar este programa, quiero que me digan si les gustaría que mamá apareciera ahí’. Porque yo, la verdad, es que si ellos dicen que no, pues no se puede, son acá, ya son los jefes, ¿no? Entonces se los puse, Manuel, tiene siete años, y Emiliano tiene cuatro. No, no, esos dos guerquitos, empezaron: ‘mamá, los disfraces, yo quiero, llévame’. No, pues ya dije: ‘bueno, acepto ’”, explicó.

Anahí comentó que hasta el momento no sabe quién más será investigador del programa, ni tampoco qué otros miembros de las temporadas anteriores estarán de regreso. En ediciones pasadas, los colaboradores fueron Consuelo Duval, Adrián Uribe, Juanpa Zurita, Mónica Huarte, Galilea Montijo y Martha Higareda. En la conducción estuvo Omar Chaparro, pero hasta ahora no se ha confirmado si volverá.