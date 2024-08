Adrián Uribe por primera vez en 'Ventaneando': “Ya soy libre y muy feliz”

El querido actor y comediante expresó su emoción por estar por primera vez en TV Azteca.

En la última emisión de ‘Ventaneando’, el programa de espectáculos de TV Azteca, los televidentes y usuarios de redes sociales quedaron sorprendidos con la visita de un invitado muy especial. Por primera vez, Pati Chapoy, la conductora principal, recibió a Adrián Uribe, el querido actor y comediante conocido por su extensa carrera en Televisa.

El actor asistió a los estudios de TV Azteca para promocionar su nuevo proyecto cinematográfico, 'El Candidato Honesto'. Cabe resaltar que antes de su aparición en ‘Ventaneando’, Adrián visitó ‘La Resolana’, el programa conducido por 'El Capi' Pérez. Sin embargo, el martes 6 de agosto, fue recibido con entusiasmo por los conductores de ‘Ventaneando’.

Durante la transmisión, los presentadores dieron una cálida bienvenida a Adrián, quien visiblemente emocionado, bromeó diciendo: “Le estaba diciendo a los muchachos que yo los veía desde niño” .

“Por primera vez en ‘Ventaneando’, después de muchos años. La verdad es que los he visto mucho tiempo, ya crecidito, pero siempre los he visto. Ahora, por primera vez aquí, me he enterado de los chismes hasta de mí mismo” , expresó Uribe.

Daniel Bisogno le cuestionó el cómo se sentía al estar por primera vez en las instalaciones de TV Azteca, a lo que el actor respondió que anteriormente tenía un contrato de exclusividad con Televisa, lo que le impedía participar en proyectos de la competencia.